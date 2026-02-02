Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Fenomen Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan fenomen Kerimcan Durmaz'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, Durmaz'ı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 17:19, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 17:20
Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 8 Ocak tarihinde tutuklanan ve 20 Şubat tarihinde tahliye edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Durmaz'ın avukatı Müge Doğan hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan avukat Doğan, müvekkilinin söz konusu suçu işlemediğini düşündüklerini belirterek mahkemeden Durmaz'ın beraatına karar verilmesini talep etti.

1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ı zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, Durmaz'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Durmaz'ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz'ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedildi.

"Hani casinolar falan"

İddianamede ayrıca, her ne kadar şüpheli Durmaz'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasa dışı bahis sitelerinin reklam şeklinde led ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle led ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada 'hani casinolar falan' şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz'ın zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

