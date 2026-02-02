Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Suudi Arabistan'a yatırım turu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki iş insanlarıyla yarın yapacağı Suudi Arabistan ziyaretinin ana gündeminin ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve özel sektör işbirliklerinin derinleştirilmesi olacağını söyledi.

02 Şubat 2026 12:31
Haşim Süngü, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk iş insanları heyetiyle yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini anımsatarak, ziyarette önemli görüşmeler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Son dönemde iki ülke arasında ekonomik, siyasi ve benzer alanlarda yaşanan yakınlaşmadan bahseden Süngü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerde özellikle ekonomi ve yatırım boyutunu daha ileri bir aşamaya taşıma iradesinin güçlü bir göstergesidir. Ziyaretin ana gündemini, yeni anlaşmalara varmak, ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve özel sektör işbirliklerinin derinleştirilmesi oluşturmaktadır."

"Yeni yatırım projelerinin önünün açılması bakımından önemli avantajlar sunuyor"

Haşim Süngü, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 hedefleri ile Türkiye'nin sanayi, üretim, mühendislik ve teknoloji alanındaki kapasitesinin büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek, bu ziyaretin, iş dünyası açısından yalnızca mevcut ilişkilerin güçlenmesi değil, aynı zamanda yeni ve somut yatırım projelerinin önünün açılması bakımından da önemli avantajlar sunduğunun altını çizdi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 8 milyar doların üzerine çıktığı bilgisini veren Süngü, bu seviyenin önemli olduğunu, ancak iki ülkenin ekonomik büyüklüğü ve potansiyeli dikkate alındığında söz konusu rakamın uzun vadede 30 milyar dolar seviyesine çıkarılması gerektiğini anlattı.

Süngü, "Bu hedeflere ulaşmanın yolu, klasik ticaret anlayışının ötesine geçerek ortak yatırımlar, yerinde üretim ve proje bazlı işbirliklerini artırmaktan geçmektedir. İş dünyası arasındaki doğrudan temasların güçlenmesi bu sürecin en kritik unsurudur." dedi.

"Ekonomik ilişkiler daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak"

DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Süngü, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında başta enerji, altyapı, inşaat, sanayi, savunma sanayisi, sağlık, turizm ve dijital dönüşüm olmak üzere birçok alanda güçlü yatırım ve işbirliği fırsatlarının bulunduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'da hayata geçirilen Neom, Qiddiya, Kızıldeniz ve Al Ula gibi mega projelerin Türk firmaları için önemli potansiyel sunduğunu dile getiren Süngü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu projeler Türkiye'nin güçlü mühendislik, üretim ve teknoloji altyapısı için güvenilir bir iş ortaklığı zemini oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde, karşılıklı yatırımların artması ve uzun vadeli stratejik ortaklıkların güçlenmesiyle, Türkiye-Suudi Arabistan ekonomik ilişkilerinin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağına inanıyoruz."

