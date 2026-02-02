Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde halk otobüsü ile toplu taşıma yapan minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen halk otobüsü ile toplu taşıma minibüsü, Dağlıca yolu Selahaddin Eyyubi Havalimanı yakınında çarpıştı.
MİNİBÜSTE SIKIŞTILAR
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polisin önlem aldığı yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.