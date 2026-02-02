Sarıyer açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma talebi gelmedi

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, dün gece Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kargo gemisinden herhangi bir kurtarılma talebi gelmediği, ekiplerin bu nedenle müdahalede bulunamadığı ancak tedbir amaçlı bölgede konumlandıkları öğrenildi.