Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 51 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 56 kişiden 51'i yakalandı.

02 Şubat 2026 13:01
Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 51 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 56 kişinin tefecilik ile POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla 51 şüpheli yakalandı.

Firari 5 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

