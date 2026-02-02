Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İnegöl'de kayınbabasını öldüren damat polise teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayınbabasını silahla öldürüp kayınbiraderini yaralayan damat, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polise teslim oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 16:47, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 17:27
Yazdır

Olay dün saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Adem Ü. isimli şahıs husumetlisi olduğu kayınbabası Ahmet Kalkancı (68) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'ya (35) elindeki tabancayla defalarca ateş etti. Şüphelinin tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti. Tabancadan çıkan mermiler iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Kalkancı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin nedeni belli oldu

Adem Ü.'nün 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlüt merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma sonucu olayın yaşandığı öğrenildi.

Cinayet anı kamerada

Yaşanan silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Adem Ü.'nün kayınbabasına ateş ettiği ve merminin isabet ettiği Ahmet Kalkancı'nın yere yığıldığı anlar yer aldı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, Adem Ü.'nün silahla kayınbabası ve kayınbiraderine ateş ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Adem Ü.'nün tartıştığı kayınbiraderinin bacaklarına ateş ettiği, olaya müdahale eden kayınbabasına ise kaçarken ateş ettiği anlar yer aldı.

Teslim oldu

Şüpheli Adem Ü., Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polise teslim oldu. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

