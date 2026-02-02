Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!

Son fiyat düzenlemeleriyle DC şarjda 1 kWh elektrik ücreti 16,5 TL'ye kadar yükseldi. Uzun yolda tüketimi artan elektrikli otomobillerde, soğuk havanın da etkisiyle menzil ve kullanım maliyetleri tartışma konusu oldu.

02 Şubat 2026
Türkiye otomotiv pazarında son üç yıldır kesintisiz süren büyüme, en dikkat çekici ivmesini elektrikli otomobillerde gösteriyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan 2025 verilerine göre, elektrikli otomobil satışları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 80 artarken Türkiye; Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük dördüncü elektrikli otomobil pazarı konumuna yükseldi.

Öte yandan uzun yıllar pazar liderliğini koruyan dizel otomobillerin satış payı yüzde 7,4'e kadar gerilerken, elektrikli modellerin payı yüzde 17,7 seviyesine ulaştı. Bu büyümede yerli üretim Togg başrolü üstlenirken, Tesla ve BYD gibi küresel markalar önemli satış adetlerine imza attı. Düşük yakıt maliyetleri, ÖTV oranları ve özellikle Togg tarafında sunulan kredi destekleri, elektrikli otomobillere olan talebi artıran başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Ancak son dönemde şarj istasyonlarında peş peşe gelen zamlar, elektrikli otomobillerin en güçlü avantajlarından birini tartışmalı hale getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık 2025 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 17,3 milyon adede ulaşırken bunun yaklaşık 360 binini elektrikli araçlar oluşturdu. Toplam park içinde yüzde 2,1 paya sahip olan elektrikli otomobillerin sayısının 2026 yılında 1 milyon sınırına yaklaşması bekleniyor. Bu hızlı artış karşısında şarj maliyetlerinin hangi seviyelere ulaşacağı ise merak konusu oldu.

Ocak 2026 itibarıyla konutlarda 1 kWh elektrik fiyatı 240 kWh, ticarethanelerde 5,26 TL olarak sunulurken, araç şarj istasyonlarında AC şarj için ortalama 8,5 TL, DC hızlı şarj için ise 15,2 TL'lik ortalama kWh fiyatları öne çıkıyor. Uzun yol kullanımında elektrikli otomobillerin ortalama tüketimi 23-25 kWh bandında gerçekleşirken, şehirler arası yolculuklarda hızlı şarj istasyonlarının tercih oranı yüzde 96'ya yaklaşıyor. Bu şartlar altında elektrikli bir otomobilin 100 kilometrelik uzun yol maliyeti ise yaklaşık 349 TL'ye ulaşıyor.

Türkiye'de en çok satılan dizel ve benzinli modellerin aynı şartlarda 100 km tüketimleri 6 litre olarak baz alındığında, litre fiyatı 55,2 TL olan benzinli araçlarda maliyet 331 TL, 57,2 TL'lik litre fiyatıyla dizel araçlarda ise 343 TL seviyesinde hesaplanıyor. Ortaya çıkan tabloyla elektrikli otomobillerin uzun yolda maliyet avantajı tartışılır hale geliyor.

50 kW standart ve 80 kW uzun menzil gücüne sahip bir batarya, evden şarj edildiğinde son derece düşük maliyetlerle kullanılabilirken uzun yolda hızlı şarj tercih edildiğinde içten yanmalı araçların depo maliyetlerine yaklaşıyor.


