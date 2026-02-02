Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu

Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmanın etkisini yitirmesiyle benzin ve motorin fiyatlarında sakin bir seyir görülürken, LPG (otogaz) kullanan sürücüler için zam kararı netleşti.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, otogazın litre fiyatına bu geceden itibaren, yani salı'yı çarşamba'ya bağlayan gece geçerli olmak üzere 74 kuruşluk artış yapılacak.

Zam sonrası beklenen yeni fiyatlar şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: 29,29 TL olan litre fiyatı, zamla birlikte 30,03 TL seviyesine yükselecek.

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL olan fiyatın, 29,43 TL olması bekleniyor.

Ankara: Başkentte 29,17 TL'den satılan otogazın litresi 29,91 TL'ye çıkacak.

İzmir: İzmir'de ise 29,09 TL olan fiyat, zam sonrası 29,83 TL'yi bulacak.

Güncel akaryakıt fiyatları (2 şubat 2026)

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 55.27 TL Motorin: 57.43 TL LPG: 29.29 TL

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 55.09 TL Motorin: 57.25 TL LPG: 28.69 TL

Ankara

Benzin: 56.17 TL Motorin: 58.51 TL LPG: 29.17 TL