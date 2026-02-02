Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
Meteoroloji 53 ili uyardı: Sağanak, fırtına ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Aydın turuncu, 52 il ise sarı kodla uyarıldı. Batıda rüzgarın saatte 90 kilometreye ulaşması bekleniyor. Yeni haftada yurt genelinde yağışlar sürecek, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

02 Şubat 2026
Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor, Batı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın için turuncu; İstanbul, Antalya, Bursa, Konya ve Samsun'un aralarında olduğu 53 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Yurdun batısında yağışla birlikte kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkacak. Vatandaşlardan; ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları istendi.

Yeni hafta yağışla başlayacak

Yurt geneli bu hafta da yağışlı sistemin etkisinde olacak. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Bugün tüm bölgelerde yağmur bekleniyor. Ancak Trakya ve doğu bölgelerde, zaman zaman karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Salı günü Akdeniz, Ege ve Trakya hariç tüm kesimler yağışın etkisinde. Çarşambadan itibaren yağış azalacak. Doğu Anadolu dışında tüm yurtta hava parçalı bulutlu olacak.

Cuma günü yeniden yağışlı sistem etkisini gösterecek. Doğu illerinde kar; diğer bölgelerde yağmur bekleniyor.

3 büyük kent yeni haftayı nasıl karşılayacak?

Ankara'da bugün hava sıcaklığı 13, İstanbul'da 10, İzmir'de 15 derece olacak. Üç ilde de yeni hafta yağmurla başlayacak.

