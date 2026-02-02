Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
300 kilometrenin üzerinde hız yapan maganda yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 300 kilometrenin üzerinde hız yaparak drift atan sürücünün yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 08:52, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 09:08
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" notuyla yaptığı açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan A.N. isimli sürücünün otoyol jandarma ekipleri tarafından yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

CEZA YAĞDI

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne de değinen Yerlikaya, drift atan sürücülere 140 bin TL idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın 60 gün trafikten men edileceğini ifade etti.

Son 5 yıl içinde ikinci kez aynı ihlalin yapılması halinde ise sürücü belgesinin tamamen iptal edileceğini vurguladı.

Yerlikaya ayrıca, yerleşim yeri dışında hız sınırını 71 kilometre ve üzeri aşan otomobil sürücülerine 30 bin TL para cezası uygulanacağını ve ehliyetlerine 90 gün süreyle el konulacağını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu ihlalin gerçekleştiği otoyolda hız sınırının 140 kilometre olmasına rağmen aracın 300 kilometrenin üzerinde hız yaptığı belirtildi.

"SİZ İHBAR EDİN BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

"Trafik herkesin ortak yaşam alanıdır" diyen Yerlikaya, ortalama hızda yüzde 5'lik bir düşüşün ölümlü kazalarda ölüm riskini yüzde 30 oranında azaltabildiğine dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, bu tür tehlikeli davranışlarla karşılaşan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını isteyerek, "Biz gereğini yaparız" dedi.

