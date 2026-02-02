Yanan elektrikli otomobil 4 araca daha zarar verdi

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta hasar oluştu.

Alevler 4 araca daha sıçrarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan sitede park halindeki bir elektrikli otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

