Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların emeklilik döneminde ikinci bir maaş elde etmelerini amaçlayan, hem çalışan hem de işverenden yüzde 3 oranında kesinti yapılan ve yüzde 30 devlet katkısı sağlanan yeni bir tasarruf modelidir. Sistemde en az 10 yıl kalma şartı bulunmakta olup, birikimlere kademeli erişim imkanı sunulacaktır. TES'in 2026 yılı içinde yürürlüğe girmesi planlanmakta ve Orta Vadeli Program'da 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında başlatılması hedeflenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sistemin altyapısını hazırlamak ve yasal düzenlemeleri tamamlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. TES, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre olacak ve otomatik BES uygulaması sisteme dahil edilecektir. Böylece maaştan yalnızca TES için kesinti yapılacaktır.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) Nedir?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışan, işveren ve devlet katkısına dayalı fon bazlı bir tasarruf modelidir. Çalışanların emeklilik döneminde ek gelir elde etmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Tamamlacı Emeklilik Sistemi'nin Temel Amaçları

Çalışanlara maaş kesintileriyle ek emeklilik geliri oluşturmak

Uzun vadeli birikimleri destekleyerek tasarrufu teşvik etmek

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre olarak emeklilik sistemini güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Nasıl Çalışır?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın brüt maaşından otomatik olarak yüzde 3 oranında kesinti yapılır ve TES fonuna aktarılır. İşveren de aynı oranda katkı sağlar. Katılımcılara devlet tarafından vergi avantajı ve ek katkı imkanı sunulur. Birikimler profesyonel fon yöneticileri tarafından çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilir. Emeklilik dönemine ulaşıldığında, biriken fonlar toplu veya taksitler halinde alınabilir.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne Kimler Katılabilir?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Türkiye'de çalışan geniş bir kesimi kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Hem özel sektör hem de kamu çalışanları sisteme dahil edilecek olup, işveren katkısı da zorunlu olacaktır. Mevcut BES katılımcıları da TES'e geçiş yapabilecektir.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Bireysel Emeklilik Sistemi Arasındaki Farklar

Katılım Zorunluluğu: BES'te yalnızca 45 yaş altı çalışanlar otomatik olarak katılırken, TES'te tüm çalışanlar için zorunlu katılım sağlanacaktır.

BES'te yalnızca 45 yaş altı çalışanlar otomatik olarak katılırken, TES'te tüm çalışanlar için zorunlu katılım sağlanacaktır. Cayma ve Çıkış Hakkı: BES'te ilk 2 ay içinde cayma hakkı bulunurken, TES'te en az 10 yıl sistemde kalma şartı vardır ve erken çıkış neredeyse mümkün değildir.

BES'te ilk 2 ay içinde cayma hakkı bulunurken, TES'te en az 10 yıl sistemde kalma şartı vardır ve erken çıkış neredeyse mümkün değildir. Çalışan Katkısı: Her iki sistemde de maaştan yüzde 3 kesinti yapılır.

Her iki sistemde de maaştan yüzde 3 kesinti yapılır. İşveren Katkısı: BES'te işveren katkısı yoktur; TES'te işveren de yüzde 3 oranında katkı yapmak zorundadır.

BES'te işveren katkısı yoktur; TES'te işveren de yüzde 3 oranında katkı yapmak zorundadır. Devlet Katkısı: BES'te yüzde 20, TES'te ise yüzde 30 devlet katkısı uygulanacaktır.

BES'te yüzde 20, TES'te ise yüzde 30 devlet katkısı uygulanacaktır. Fonların Yönetimi: BES'te fonlar bireysel emeklilik şirketleri tarafından işletilirken, TES'te fonlar daha merkezi ve devlet denetiminde yönetilecektir.

BES'te fonlar bireysel emeklilik şirketleri tarafından işletilirken, TES'te fonlar daha merkezi ve devlet denetiminde yönetilecektir. Birikimlere Erişim: BES'te katılımcılar istedikleri zaman çıkabilir; TES'te ise birikimlere erişim Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik yaşına paralel olarak kademeli şekilde sağlanacaktır.

BES'te katılımcılar istedikleri zaman çıkabilir; TES'te ise birikimlere erişim Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik yaşına paralel olarak kademeli şekilde sağlanacaktır. Sağlanan Gelir: BES'te birikimler toplu para veya emekli maaşı olarak alınabilirken, TES'te SGK'dan alınan maaşa ek olarak tamamlayıcı maaş bağlanacaktır.

BES'te birikimler toplu para veya emekli maaşı olarak alınabilirken, TES'te SGK'dan alınan maaşa ek olarak tamamlayıcı maaş bağlanacaktır. Esneklik: BES esnek olup çıkış serbesttir; TES ise katı ve zorunlu olup çıkış sınırlıdır.

BES ile TES Birleştirilecek mi?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi uygulamaya geçtiğinde otomatik BES uygulaması sisteme entegre edilecek ve maaştan yalnızca TES için yüzde 3 kesinti yapılacaktır. Ayrı ayrı BES ve TES kesintisi olmayacaktır.



