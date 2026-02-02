Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
Dünya

1972'den sonraki ilk insanlı Ay görev için geri sayım

NASA, dört astronotu Ay yörüngesine taşıyacak olan yeni devasa roketinin yakıt dolum testi için cumartesi günü iki günlük geri sayım sürecini başlattı. Bu kritik deneme, mürettebatın fırlatma tarihini belirleyecek en önemli adım olarak görülüyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 11:02
1972'den sonraki ilk insanlı Ay görev için geri sayım

Hastalık riskine karşı Houston'da karantinada bulunan Komutan Reid Wiseman ve ekibi, 1972 yılından bu yana Ay'a gönderilecek ilk insanlar olacak. Mürettebat, prova sürecini üslerinden takip ederken roketin uçuş onayı almasının ardından Kennedy Uzay Merkezi'ne geçecek.

Aşırı soğuklar programı aksattı

Florida'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yakıt testi ve olası fırlatma tarihi iki gün ertelendi. 98 metre uzunluğundaki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi iki hafta önce fırlatma rampasına çıkarılmıştı.

Isıtıcılar ve özel sistemler yardımıyla soğuk hava şartlarına karşı korunan sistemlerde bugün yapılacak yakıt testi başarılı geçtiği takdirde, en erken fırlatma tarihi 8 Şubat olarak hedefleniyor.

Ay yolculuğunun detayları

Pazartesi günü yapılması planlanan testte, roketin tanklarına yaklaşık 2,6 milyon litre süper soğuk yakıt doldurulacak. Süreç, motorların ateşlenmesine sadece 30 saniye kala durdurulacak. ABD ve Kanadalı astronotları taşıyan Orion kapsülü, Ay çevresinde tur attıktan sonra yaklaşık 10 gün sürecek görevini Pasifik Okyanusu'na inerek tamamlayacak.

Fırlatma takviminde yoğunluk

NASA'nın önündeki tek engel hava şartları değil. Şubat ayı içerisinde sadece belirli günlerde fırlatma penceresi bulunurken, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yeni bir mürettebat gönderilmesi görevi de takvimi sıkıştırıyor.

Görev yöneticileri, 11 Şubat'a kadar fırlatmanın gerçekleşmesi durumunda Ay misyonuna öncelik verileceğini belirtiyor.

