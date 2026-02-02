Kırklareli'nde motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kırklareli Valiliği, kentte olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler aldı.

Trafikte seyir ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkması yasaklandı.