Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Togg'da 750 bin TL'ye sıfır faiz
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
100 binden fazla esnaf kuryelerin BAĞ-KUR primleri kaynaktan kesilme yöntemiyle tahsil edilmesi gündeme geldi.

Haber Giriş : 02 Şubat 2026 15:00, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 14:52
Her geçen gün sayıları hızla artan motokuryeler arasında yer alan esnaf kuryelere ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak.

Motokurye olarak çalışmak isteyen herkesin SRC belgesi alması zorunlu hale geldikten sonra bu sefer de sosyal güvenlik primlerinin kaynaktan kesilmesi gündeme geldi.

100 bin civarında motokuryenin prim ödemelerinin kaynaktan kesilmesi için yeni bir düzenleme hazırlığı var. Yani yerli ve uluslararası platformlara hizmet veren motokuryelerin prim tutarları, çalışana ücreti ödenmeden önce kesilecek.

Yemek ve kargo dağıtımı, ulaşım, temizlik, bakım ve çevrim içi serbest işlerde çalışan ve algoritma aracılığıyla iş dağıtan firmalara düzenleme geliyor. Çalışanların sigorta durumu, iş güvenliği ve hukuki statüsü tanımlanacak. Böylece dijital platformlar aracılığıyla çalışanların hakları korunacak.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ DA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu alandaki düzenleme ihtiyacına Çalışma Meclisi toplantısında değinmişti. Yılmaz, yeni bir istihdam modeli olarak ortaya çıkan dijital platformların, mevcut iş hukuku normlarının yeniden değerlendirilmesini gerekli kıldığını söylemişti.

ADIM ATILIYOR

Çalışmayla ücretlendirme, ödeme esasları, çalışma ve dinlenme süreleri standart hale getirilecek. Sosyal güvenlik ve sigorta yükümlülükleri, iş sağlığı ve güvenliği hükümleri, mesleki yeterlilik ve belgelendirme, algoritmik yönetim ve karar süreçlerinin de yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Böylece platform ekonomisinin kayıt altına alınması hedefleniyor. Esnekliği tamamen ortadan kaldırmadan, çalışanlar için asgari bir güvence zemini oluşturmak da hedefler arasında.

BİRÇOK ESNAF KURYE BAĞ-KUR PRİMİNİ ÖDEMİYOR

Esnaf kuryeler BAĞ-KUR primlerini ödemeyip sildirme yöntemini tercih ediyorlar. Emekliliklerini ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı küçük primler nedeniyle terk eden esnaf kuryeler yeni düzenlemeyle primleri otomatik olarak ödenecek.

