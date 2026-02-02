Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Trump: Grönland 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, "Grönland 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 16:57, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 17:21
Trump: Grönland 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Washington'da düzenlenen Alfalfa Club etkinliğine katıldı. Trump, burada yaptığı konuşmada, Kanada, Grönland ve Venezuela'yı ABD'nin yeni eyaletleri yapmak istediğini söyledi. Grönland ile ilgili açıklama yapan Trump, "Grönland'ı istila etmeyeceğiz, satın alacağız. Hiçbir zaman Grönland'ı 51'inci eyalet yapmak istemedim. Kanada'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland, 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir" ifadelerini kullandı.

Trump, etkinlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'a da seslenerek, "Eğer faiz oranlarını düşürmezse ona dava açacağım. Şaka yapıyorum" diye konuştu.

