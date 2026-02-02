Gazze'nin Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze'nin Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

Gazze ile Mısır arasındaki önemli sınır kapısı Refah, bugün resmen yeniden açıldı. İnsani yardımların Gazze'ye geçişi planlanıyor.

Haber Giriş : 02 Şubat 2026 15:25, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 15:21
Yazdır
Gazze'nin Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

Refah Sınır Kapısı resmen açıldı. Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan ve Gazze için hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı Filistinlilerin geçişine resmen açıldı. Kararı İsrail güvenlik güçleri duyurdu.

1 Şubat 2026'da pilot uygulamayla deneme için kısmen açılan kapı bugün çeşitli şartlar altında tekrardan hizmete alındı.

Bu şartlara göre sınır kapısı Gazze sakinleri için her iki yönde de sadece yaya olarak yeniden açılacak ve işletmenin Mısır ve Avrupa Birliği ile koordineli olarak yürütülecek. Gazze'den günde yaklaşık 150 kişinin ayrılması, buna karşılık yaklaşık 50 kişinin bölgeye geri dönmesi bekleniyor.

Bu çerçevede İsrail, terminaldeki çalışmaları doğrudan asker bulundurmak yerine gözetleme ekipmanlarıyla uzaktan takip edecek. Mısır, 24 saat içinde sınırı geçecek kişilerin listesini her gün İsrail'e iletecek.

Gazze'den ayrılan Filistinlilerin bölgeye girişine yalnızca bu sınır kapısı üzerinden izin verilecek. Prensipte, buradan ayrılan herkesin geri dönmesine olanak tanınacak. Mısır tarafından sunulan ve İsrail tarafından onaylanan, sınır kapısından geçmesi planlanan Gazzelilerin listelerinin hazır olduğu belirtildi.

REFAH SINIR KAPISI İSRAİL BASKISI ALTINDA

Refah Sınır Kapısı, 1978 yılında imzalanan Camp David Sözleşmesi'nin ardından gelen Mısır-İsrail Barışı çerçevesinde 1979 yılında açıldı. Sınır kapısı Mısır'ın kontrolünde olsa da, Mısır ve İsrail arasında 2007 yılında yapılan bir anlaşma uyarınca, yapılan geçişler İsrail'in onayını gerektiriyor. İsrail, Gazze savaşı sırasında 7 Mayıs 2024'te Rafah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirdi ve ancak ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak Ocak 2025'te buradan geri çekildi.

Geçiş noktası daha sonra yeniden işgal edildi. Bugün hala İsrail güvenlik güçlerince kontrol edilen Refah Sınır Kapısı, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış planının bir parçası olarak her iki yönde de yeniden açılıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber