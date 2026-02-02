Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi yarın açıklanacak
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Şubat tarihinde Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat tarihinde ise Mısır'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin davetine icabetle Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecek. Mısır ziyareti kapsamında ikili konuların ele alınması, ayrıca Filistin başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmeleri bekleniyor.

