'İrtikap' davasında eski belediye başkanı ve 4 sanığa tahliye

Kırıkkale'de "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında 4 aydır cezaevinde bulunan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte tutuklu 4 sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanması sürüyor. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Sungur, U.B., S.A., O.U., C.Y. ile tutuksuz sanık Ö.B. ve müşteki C.S., SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanıklar Y.N.Y., D.A., E.Y., Z.Ç. ve M.S. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar, tanıklar ve avukatların beyanlarını aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Ahmet Sungur ile U.B., S.A., O.U. ve C.Y.'nin adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verildi. Duruşma, 26 Şubat tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi

Soruşturma kapsamında 19 Eylül 2025 tarihinde eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış, Sungur ve 4 kişi tutuklanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Z.Ç. ile E.S. hakkında ise yardım eden sıfatıyla 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.