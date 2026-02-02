Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi yarın açıklanacak
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sivil havacılık sektörünün 2025 yılı bilançosunu paylaştı. Türkiye'nin uçak filosunun 800'e yükseldiğini belirten Uraloğlu, pilot sayısının ise bir önceki yıla göre %10 artışla 17 bin 910'a ulaştığını açıkladı. 2003'te 60 olan dış hat uçuş nokta sayısının 356'ya çıktığını kaydeden Bakan, Türkiye'nin küresel havacılık merkezine dönüştüğünü vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 23:45, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 23:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2025 yılı verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de sivil havacılık sektörünün 23 yılda uçak filolarından koltuk ve kargo kapasitesine, iç ve dış hat uçuş ağından lisanslı personel sayısına kadar her alanda güçlü büyüme kaydettiğini belirtti.

Türkiye'nin, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar nüfusa sahip 67 ülkenin merkezinde bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, bu coğrafi avantajı doğru okuyarak havacılık politikalarına yön verdiklerini aktardı.

Uraloğlu, Bakanlık olarak havacılıkta çok hızlı ve başarılı büyüme dönemi başlattıklarına işaret ederek, "Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Hava ulaştırma anlaşması sayısı 2003 yılında 81 iken bugün 175'e çıktığını bildiren Uraloğlu, "2025 yılında 24 ülkeyle müzakere gerçekleştirdik, Leeds, Newcastle, Bristol, Cork, Port Sudan, Sevilla ve Phnom Penh'e uçuş başlattık. 2002'den bu yana ise 700'ü aşan müzakere gerçekleştirdik. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin uçak filosu büyüdü"

Uraloğlu, toplam havacılık işletmesi sayısı 2003 yılında 159 iken geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 187'lik artışla 457'ye yükseldiğini belirterek, 2025 sonu itibarıyla hava yolu işletmesi sayısının 14, hava taksi işletmesinin 46, genel havacılık işletmesinin 102 ve balon işletmesi sayısının 71 olduğu bilgisini verdi.

Geçen yıl sonunda Türkiye'de 13 çok hafif hava aracı işletmesinin, 165 bakım ve 46 yer hizmeti kuruluşunun hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, "2003 yılında 162 olan yolcu ve kargo uçağı sayısı, 2025 sonu itibarıyla yüzde 394 artışla 800'e yükseldi. Ülkemizin uçak filosu 2003'ten bu yana yaklaşık 5 katına çıktı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yolcu ve kargo uçakları, hava taksiler, genel havacılıkta kullanılan hava araçları ile balon ve çok hafif hava araçlar da dahil olmak üzere hava aracı sayısının 2 bin 218'e çıktığını bildirdi.

"Toplam koltuk kapasitesi arttı"

Yolcu taşımacılığındaki kapasite artışına da dikkati çeken Uraloğlu, "2003 yılında 27 bin 599 olan koltuk kapasitesi yaklaşık 6 katına çıkarak 2025'te 157 bin 785'e ulaştı. Bu artış, iç ve dış hatlarda erişilebilirliği güçlendirdi. Yolcu taşımacılığında sürdürülebilir büyümenin altyapısı oluşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, hava kargo taşımacılığının son yıllarda stratejik bir boyut kazandığını, 2003'te 302 bin 737 kilogram olan kargo kapasitesinin 2025'te 2 milyon 902 bin 725 kilograma yükseldiğini ifade etti.

Sektörün insan kaynağındaki gelişime de işaret eden Uraloğlu, "2025 yılı itibarıyla 26 bin 888 lisanslı personel görev yaptı. Toplam pilot sayımız önceki yıla göre yüzde 10 artışla 17 bin 910'a, toplam lisanslı teknik personel sayısı da yüzde 8 artışla 8 bin 978'e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

