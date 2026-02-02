Aksaray'da uçan çatının altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Olay, bugün sabah saatlerinde Eskil ilçesine bağlı Çukuryurt köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgarda uçan mandıranın çatısı Aydın H.'nin üzerine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Aydın H., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydın H., akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.