Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi yarın açıklanacak
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Antalya'ya araba almaya gidiyordu, feci otobüs kazasında hayatını kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında dün yaşanan feci otobüs kazasında hayatını kaybeden Erdi Demirsoy'un araba almak için, üniversite öğrencisi Sudem Çakmak'ın da okul için Antalya'ya gittiği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 21:57, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 23:18
Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden biri de Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir fabrikada çalışan Erdi Demirsoy oldu. Demirsoy'un eşi Burcu ile Eskişehir'den dün otobüse bindiği ve Antalya'ya bir araç almak için yola çıktığı öğrenildi. Erdi Demirsoy'un eşinin durumunun kriitik olduğu öğrenildi.

Antalya'ya okuluna gidiyordu

Feci kazada hayatını kaybeden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Sudem Çakmak'ın ise Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğrencisi olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sudem Çakmak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osmaneli'de yaşayan aile haberi öğrendikten sonra Antalya'ya gitti.

