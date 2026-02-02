İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yükseklerde kar yağışı görülüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinden itibaren kuzeydeki bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Sultangazi'de hafif sulu kar yağışı görülüyor.

Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması sonucu trafikte araçlarını yavaş kullanmak zorunda kalıyor.