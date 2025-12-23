İstanbul'da yağış nedeniyle kontrolü kaybeden araç tünelde takla attı
İstanbul'da sağanak yağış kazayı da beraberinde getirdi. Üsküdar'daki Tantavi Tüneli'nde bir araç takla attı, sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kısıklı-Ümraniye istikametinde meydana geldi.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tünelde yoğunlaşan trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.