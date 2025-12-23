Mekke'de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme kentinde meydana gelen trafik kazasında bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi, iki Türk umreci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre umrecileri otellerden Harem-i Şerif'e taşıyan ring otobüslerinden biri, Mahbes'ül Cin bölgesindeki tünel girişinde kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türk umreci kafilesine çarptı.

Mahbes Garajı yakınlarında yaşanan kazada, Sakarya nüfusuna kayıtlı Abidin Dağköy hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Emine Dağköy ile Birol Yalçın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Olayın ardından Suudi yetkililer kazayla ilgili inceleme başlatırken, Türkiye'nin Cidde Konsolosluğu da sürece dahil oldu.

Konsolosluk yetkilileri, gerekli diplomatik ve sağlık işlemlerinin yürütüldüğünü ve hayatını kaybeden ile yaralananların aileleriyle iletişime geçildiğini bildirdi.