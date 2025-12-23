Gram altın rekor tazeledi

Altın fiyatları 23 Aralık 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi artarken, altın salı günü yeniden rekor seviyelere yükseldi.

ABD'nin Venezuela petrolü taşıyan tankerleri hedef alan adımları ve artan jeopolitik riskler, yatırımcıların sarı metale yönelmesine neden oldu.

Gram altın, sabah saatlerinde 6.191 TL'ye yükselirken, ons altın 4.497 doları görerek tarihi zirvelerine ulaştı

23 Aralık Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Güncel altın satış fiyatları