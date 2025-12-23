Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

400 yıllık tarihi han Koç Holding tarafından satın alındı

16-17. yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilen Ankara'nın en eski tarihi mekanlarından Pilavoğlu Hanı'nın çoğunluk hisseleri Koç Holding tarafından satın alındı.

23 Aralık 2025
400 yıllık tarihi han Koç Holding tarafından satın alındı

Türkiye'nin önde gelen şirketler topluluklarından Koç Holding, turizm ve kültür-sanat alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Ankara'da, 16-17. yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilen şehirdeki en eski tarihi yapılardan biri olan Pilavoğlu Han'ın çoğunluk hisselerinin devri için işletmeci Mustafa Koçer ile Koç Grubu arasında anlaşma sağlandı.

Hisseler Koç Grubu tarafından satın alındı

Gazeteci Olcay Aydilek, Ankara'nın Altındağ ilçesi Atpazarı'nda bulunan tarihi Pilavoğlu Hanı'nın satıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiğini aktardı. 17. yüzyılda inşa edilen handa faaliyet gösteren kiracı esnaf, kendilerine bir bilgilendirme mesajı ulaştığını belirterek, "Mustafa Koçer'e ait hisselerin satışının tamamlandığı bildirildi. Hisselerin Koç Grubu tarafından satın alındığı ifade ediliyor" dedi.

Kapsamlı bir restorasyona tabi tutulacak

Bir süredir birkaç işletmenin faaliyet gösterdiği, ancak bakımsız ve harabe görünümüyle dikkat çeken Pilavoğlu Han, Koç Holding'in devralmasının ardından kapsamlı bir restorasyona tabi tutulması bekleniyor

İşletmenin hangi amaçla değerlendirileceği henüz açıklanmazken, han içinde faaliyet gösteren dükkan sahiplerine satış anlaşmasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

