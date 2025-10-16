İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen yakalandı

Erdoğan bürokratları uyardı: Sosyal medyayı şahsi ikbaliniz için kullanmayın
Erdoğan bürokratları uyardı: Sosyal medyayı şahsi ikbaliniz için kullanmayın
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
6 ilde suç örgütü ve silah ticareti operasyonu: 16 tutuklama
6 ilde suç örgütü ve silah ticareti operasyonu: 16 tutuklama
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Ana sayfaHaberler

İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de Dikili, Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında 104 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 08:00, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 08:03
Yazdır
İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 17'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli ise jandarmaya götürüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber