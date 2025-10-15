Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
'Hamas silah bırakmayı reddederse ne olur?' sorusuna Trump'tan yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas silah bırakmayı reddederse ne olur?" sorusuna, "İsrail ben izin verir vermez Gazze sokaklara geri döner" cevabını verdi.

Haber Giriş : 15 Ekim 2025 23:02
'Hamas silah bırakmayı reddederse ne olur?' sorusuna Trump'tan yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkese ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmeyi reddederse, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatabileceğini ifade etti. Trump, Gazze'deki sağ olan 20 esirin kurtarılmasının çok önemli olduğunu aktardı.

Gazze Şeridi'nde Hamas ile bazı gruplar arasında çıkan çatışmalara değinen Trump, Hamas'ın şu anda çeteleri temizlediğini söyledi. "Hamas silah bırakmayı reddederse ne olur?" sorusuna Trump, "İsrail ben izin verir vermez Gazze sokaklara geri döner" dedi.

Ateşkes anlaşması için İsrail'i durdurmak zorunda kaldığını ifade eden Trump, "Onları durdurmak zorunda kaldım. Netanyahu ile tartıştım" dedi.

"İran artık bir sorun değil"

Trump, 59 ülkenin İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının bir parçası olduğunu ifade ederek, "Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedik. Şimdi hepsi gerçekleşiyor. İbrahim Anlaşmaları'nın (Abraham Accords) bir parçası olmak istiyorlar. İran artık bir sorun değil" dedi.

