İBB Meclisinde Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği 4'üncü kez kabul edildi

Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da
Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İBB Meclisinde Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği 4'üncü kez kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Meclis gündemine 4'üncü kez getirilen Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 19:30, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 20:06
Yazdır
İBB Meclisinde Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği 4'üncü kez kabul edildi

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergelerinin ve gündem dışı konuşmaların yapıldığı Mecliste, paylaşımlı bisiklet yönetmeliğine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, İstanbul sınırları içerisinde paylaşımlı bisiklet sisteminin sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda, kaliteli ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliğinin Meclis kararı ile kabul edildiği hatırlatıldı.

AK Parti'li Meclis üyeleri tarafından gündem maddesine şerh düşüldü. Şerhte, "4'üncü defa Meclis gündemine getirilen Yönetmelik taslağında üst normlardaki düzenlemelere aykırı hükümler bulunduğundan ve yönetmelikte işletme hakkının verilmesiyle ilgili hükümlerde rekabeti engelleyici düzenlemeler bulunduğundan karara katılmıyoruz." denildi.

- "Aynı yönetmeliği 4'üncü defa burada revize ediyoruz"

Gündem maddesinin görüşüldüğü sırada söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği'nin 1 yıl içerisinde 4'üncü defa Meclise geldiğini söyledi.

Her toplantıda yönetmeliğin yanlış olduğunu söylediklerini ve doğrusunu çalışma teklifinde bulunduklarını anlatan Kaynar, şöyle konuştu:

"'Hayır' diyorlar, harfine bile dokundurmuyorlar. Bir sonraki toplantıda yanlış olduğu anlaşılıyor, tekrar gündem olarak buraya geliyor. Tavsiye ve katkı taleplerimize de kapalılar. 'Sayısal çoğunluğumuz var, sizin oyunuza da fikrinize de ihtiyacımız yok, biz ne dersek o olur.' diyorlar ve öyle de yapıyorlar. Sonuç da ortada. Aynı yönetmeliği 4'üncü defa burada revize ediyoruz. 7 yılda bu dosya beceriksizliğin adeta bir belgesi gibi. 7 yılda lafla, çalıştay dedikleri yemeli, içmeli kokteyllerle geçti. Onca süslü laf, onca harcama, ortada bisiklet yok. Mevcut bisikletler de hurdalığa kaldırıldı. Bisiklet istasyonları da çöp oldu."

İBB'nin bisiklet konusunda yaptığı çalışmalara değinen Kaynar, şöyle devam etti:

"Bisiklet tanıtım filmi alımı yaptılar, bisiklet yolları tasarım rehberi hazırladılar, bisiklet yolları tasarım rehberi çalıştayını yaptılar. Bisiklet çalıştayı raporunu hazırladılar. Bisiklet el kitabının hazırlanması, bisiklet el kitabının basımı, Şehrin Keyfini Sür bisiklet kampanyası, Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Katılımı, bisiklet konulu prodüksiyon ve iletişim... Bunlar harcama yapılan dosyaların isimleri ve milyonlarca lira bu dosyalar için alım yapıldı. Ortada ne bisiklet var ne bisiklete dair bir şey var ama milyonlarca lira da harcanmış durumda. Mevcut bisikletler de kayıp. Kamu kaynağı heba edildi ama bunlar yine bildiğinden şaşmıyorlar."

Kaynar, "Bu yönetmelik de yine yanlış, yine rekabeti engelleyici hükümler var. İstanbul'da bisiklet sorununun çözümüne dair bir yönetmelik değil. Yine yanlış olduğu ortaya çıkacak ve yine gelecek. O gün ben yine belki bu cümleleri tekrar edeceğim ama bunlar ısrarında yine devam ediyorlar." dedi.

- "Bisiklet yönetmeliğini çıkarmak bisiklete binmekten, çocukların ilk öğreniminden daha zor gidiyor"

CHP'li Meclis Üyesi Can Çobanoğlu ise "Evet, doğrudur uzunca bir süredir bu bisiklet yönetmeliğiyle uğraşıyoruz. Çoğunluk bizdedir, nasıl olsa geçiririz dediği zihniyet eğer geçerli olsaydı, biz bugüne kadar bunu 4'üncü defa getirmez, Mecliste istediğimizi yapar, bunu alır, yönetmeliği geçirirdik. Sonra belki mahkeme yoluyla bozarlardı ancak biz bunu yapmadık." ifadelerini kullandı.

Bisiklet yönetmeliğinin hazırlanması sürecinden bahseden Çobanoğlu, "Vallahi bisiklet yönetmeliğini çıkarmak bisiklete binmekten, çocukların ilk öğreniminden daha zor gidiyor. Biz tüm detayları inceleyerek, doğru, hakikati içeren ve bundan sonraki en azından 20'li, 30'lu senelere sarih iş yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de titizlikle davranıyoruz." diye konuştu.

Çobanoğlu, İSBİKE bisikletlerine değinerek, "Son iki senesinde o bisikletlere binip de kalça çıkığı olmadan orada kurtulan yoktur. İnanılmaz bir bisiklet sıkıntısı yaşadık. Artık değişen teknolojiden ötürü de bazı değişiklikler hasıl oldu." dedi.

Bisikletlerin maliyetinin artması nedeniyle yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Çobanoğlu, bu kapsamda yönetmelik hazırladıklarını anlattı.

Mecliste yapılan oylamada, gündem maddesi AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber