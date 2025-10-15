Adliye envanterindeki bilgisayarlar köy okuluna umut oldu
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumsal sorumluluk ve kamu kaynaklarını verimli kullanma projesi kapsamında, adliye envanterindeki 15 bilgisayarı dağ ilçelerinden Orhaneli'deki bir köy okuluna kazandırdı. Kurulan bilişim sınıfı sayesinde, bazıları hayatlarında ilk kez bilgisayarla tanışan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Başsavcılık, daha önce de Keles ilçesinde 5 okula bilişim sınıfı kurmuştu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliye envanterinde bulunan 15 bilgisayar
ile dağ ilçelerinden Orhaneli'deki bir köy okuluna bilişim sınıfı kuruldu. Bazıları
ilk defa bilgisayar gören çocuklar büyük sevinç yaşadı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız,
eğitimde hedef olursa mükemmeliyetçiliğe yolculuğun kolay olduğunu belirterek,
"Bilişim sınıfı da sosyal sorumluluk olarak buna hizmet edecek" dedi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, toplumsal sorumluluğun ve kamu kaynaklarını
verimli kullanmanın güzel bir örneğini sergilediklerini ifade etti. Cumhuriyet
Başsavcılığı bir süre önce de dağ ilçelerinden Keles'te 5 okula 64 bilgisayar
ile bilişim sınıfları kurmuştu.
3 dağ köyüne hizmet veren Termik Santral İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki törene
80 öğrencinin yanısıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı
Ramazan Solmaz, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Dr.
Mesut Bilen, Orhaneli Kaymakamı Muhammet Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı
Ali Osman Tayır, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Termik Santral
yöneticileri, ilçe yöneticileri ve veliler de katıldı.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'a teşekkür
ederek, "Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi hazırladılar. Daha önce
yaptıklarına ilave olarak Orhaneli'de bir bilişim sınıfı daha oluşturuldu. İşin
sahibi Bursa Cumhuriyet Başsavcımıza teşekkür ediyorum. Eğitimin önemi ve eğitimde
aslolan öğreten öğrenen ve arada kullanılan dildir. Üçü bir arada olduğunda
diğerlerinin önemi yok denir. Kullanılan dil anlamında bunu ne kadar iyi ve
güzel hale getirebilirseniz hem öğreten hem öğrenen kişi eğitimde emsallerine
göre daha ileriye gider. Eğitimin hedefi olursa mükemmeliyetçiliğe yolculuk
kolay olur. Bilişim sınıfı da sosyal sorumluluk olarak buna hizmet edecek"
dedi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da sosyal sorumluluk ve kamu kaynaklarının
verimli kullanımının güzel örneğini bir kez daha hayata geçirdiklerini ifade
ederek, "Daha önce "Okullarımıza Bilgisayar Laboratuvarı Kurulum Projesi"
kapsamında, Keles ilçemizde yer alan 5 okula, adliyemiz envanterinde olan 64
adet bilgisayar, Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla eğitime
kazandırılmıştı. Bugün de aynı anlayışla, 15 bilgisayarı daha eğitim camiamıza
kazandırıyoruz. Donanım bakımları yapılan, fiziksel temizlikleri gerçekleştirilen
ve işletim sistemleri yüklenen bu bilgisayarlar, artık çocuklarımızın eğitim
hayatlarına katkı sunacaktır. Proje kapsamında, Orhaneli Termik Santral İlk
ve Ortaokulu'na 15 adet bilgisayar kurulumu gerçekleştirilmiştir. Daha önce
de belirttiğimiz üzere, bu proje yalnızca bir teknik destek değil; aynı zamanda
çocuklarımızın teknolojiye erişimini kolaylaştıran, eğitimde fırsat eşitliğine
katkı sağlayan anlamlı bir adımdır. Özellikle ilçe okullarımızda öğrenim gören
öğrencilerimizin uygun şartlarda eğitim alabilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur.
Bu değerli projede emeği geçen başta Adalet Bakanımız ve Sayın Valimize, Bilgi
İşlem Genel Müdürlüğümüze, Cumhuriyet Başsavcılığımız İdari İşler Müdürlüğümüze,
Bilgi İşlem Müdürlüğümüze ve katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma, ayrıca
iş birliğinden dolayı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, Okul Müdürümüze
ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor; kurulumu yapılan bilgisayarların öğrencilerimize
ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Bilişim sınıfının kurdelası protokol ve çocukların katılımıyla yapıldı. Vali
Erol Ayyıldız ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz bilişim sınıfını gezip
çocuklarla sohbet ettiler.
Bazıları hayatlarında ilk kez bilgisayar gören çocuklar da Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ederek, bilgisayarlarda araştırma yapacaklarını, proje hazırlayacaklarını kaydettiler.
LGS'ye hazırlanan bir öğrenci de "Sınav öncesi araştırma ve soru çözmek için bilgisayardan istifade edeceğim" diye konuştu.