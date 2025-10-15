Adliye envanterindeki bilgisayarlar köy okuluna umut oldu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliye envanterinde bulunan 15 bilgisayar ile dağ ilçelerinden Orhaneli'deki bir köy okuluna bilişim sınıfı kuruldu. Bazıları ilk defa bilgisayar gören çocuklar büyük sevinç yaşadı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, eğitimde hedef olursa mükemmeliyetçiliğe yolculuğun kolay olduğunu belirterek, "Bilişim sınıfı da sosyal sorumluluk olarak buna hizmet edecek" dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, toplumsal sorumluluğun ve kamu kaynaklarını verimli kullanmanın güzel bir örneğini sergilediklerini ifade etti. Cumhuriyet Başsavcılığı bir süre önce de dağ ilçelerinden Keles'te 5 okula 64 bilgisayar ile bilişim sınıfları kurmuştu.



3 dağ köyüne hizmet veren Termik Santral İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki törene 80 öğrencinin yanısıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Mesut Bilen, Orhaneli Kaymakamı Muhammet Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Termik Santral yöneticileri, ilçe yöneticileri ve veliler de katıldı.



Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'a teşekkür ederek, "Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi hazırladılar. Daha önce yaptıklarına ilave olarak Orhaneli'de bir bilişim sınıfı daha oluşturuldu. İşin sahibi Bursa Cumhuriyet Başsavcımıza teşekkür ediyorum. Eğitimin önemi ve eğitimde aslolan öğreten öğrenen ve arada kullanılan dildir. Üçü bir arada olduğunda diğerlerinin önemi yok denir. Kullanılan dil anlamında bunu ne kadar iyi ve güzel hale getirebilirseniz hem öğreten hem öğrenen kişi eğitimde emsallerine göre daha ileriye gider. Eğitimin hedefi olursa mükemmeliyetçiliğe yolculuk kolay olur. Bilişim sınıfı da sosyal sorumluluk olarak buna hizmet edecek" dedi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da sosyal sorumluluk ve kamu kaynaklarının verimli kullanımının güzel örneğini bir kez daha hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Daha önce "Okullarımıza Bilgisayar Laboratuvarı Kurulum Projesi" kapsamında, Keles ilçemizde yer alan 5 okula, adliyemiz envanterinde olan 64 adet bilgisayar, Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla eğitime kazandırılmıştı. Bugün de aynı anlayışla, 15 bilgisayarı daha eğitim camiamıza kazandırıyoruz. Donanım bakımları yapılan, fiziksel temizlikleri gerçekleştirilen ve işletim sistemleri yüklenen bu bilgisayarlar, artık çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sunacaktır. Proje kapsamında, Orhaneli Termik Santral İlk ve Ortaokulu'na 15 adet bilgisayar kurulumu gerçekleştirilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere, bu proje yalnızca bir teknik destek değil; aynı zamanda çocuklarımızın teknolojiye erişimini kolaylaştıran, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayan anlamlı bir adımdır. Özellikle ilçe okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin uygun şartlarda eğitim alabilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu değerli projede emeği geçen başta Adalet Bakanımız ve Sayın Valimize, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüze, Cumhuriyet Başsavcılığımız İdari İşler Müdürlüğümüze, Bilgi İşlem Müdürlüğümüze ve katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma, ayrıca iş birliğinden dolayı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, Okul Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor; kurulumu yapılan bilgisayarların öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Bilişim sınıfının kurdelası protokol ve çocukların katılımıyla yapıldı. Vali Erol Ayyıldız ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz bilişim sınıfını gezip çocuklarla sohbet ettiler.

Bazıları hayatlarında ilk kez bilgisayar gören çocuklar da Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ederek, bilgisayarlarda araştırma yapacaklarını, proje hazırlayacaklarını kaydettiler.

LGS'ye hazırlanan bir öğrenci de "Sınav öncesi araştırma ve soru çözmek için bilgisayardan istifade edeceğim" diye konuştu.