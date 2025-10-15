Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor

İstanbul-Ankara hattında Yüksek Hızlı Tren'in gölgesinde kalan otobüs firmaları, yolcu kaybını telafi etmek için yeni adımlar atıyor. Son dönemde İstanbul-İzmir arasında başlatılan ekspres otobüs seferlerinin gördüğü yoğun ilgi, benzer bir uygulamanın Kasım ayı itibarıyla İstanbul-Ankara hattında da hayata geçirilmesine ilham verdi. Bu yeni sistemde, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Beypazarı gibi duraklar ekspres otobüslerin rotasından çıkarılacak. Böylece yolculuk süresi önemli ölçüde kısalacak ve yolculara daha hızlı bir ulaşım alternatifi sunulacak.

Ekspres Seferlerin Başarı Hikayesi

Geçtiğimiz yıl bazı firmalar, İstanbul-İzmir hattında ara durakları kaldırarak ekspres sefer uygulamasını başlatmıştı. Bu yöntem, yolculuk süresini kısaltırken yolculardan da olumlu geri dönüşler aldı. Başarıyla sonuçlanan bu pilot uygulama, başka rotalara da taşınma kararıyla sonuçlandı.

İstanbul-Ankara Ekspres Otobüs Seferleri

, , , ve durakları ekspres otobüsler için kaldırılacak. Firmalar, İstanbul-Ankara seferlerini "normal" ve "ekspres" olarak ikiye ayıracak.

Ekspres seferlerin toplam kontenjan içerisindeki oranı yaklaşık yüzde 50 olacak.

olacak. Başlangıçta yalnızca birkaç otobüs firması tarafından devreye alınacak.

Otobüs Firmalarının Hedefi

Otobüs firmaları, bu adım sayesinde yüksek hızlı trenle rekabet gücünü artırmayı ve yolcu kaybını azaltmayı hedefliyor. Yolcu talebine göre sistemin yaygınlaştırılması da gündemde.



