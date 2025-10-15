Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 başlık
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor

İstanbul-Ankara arasında otobüsle seyahat edenler için yeni dönem başlıyor. Ekspres seferlerle yolculuk süresi azalacak, şehirlerarası ulaşımda rekabet kızışacak.

Haber Giriş : 15 Ekim 2025 10:59, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 11:02
İstanbul-Ankara hattında Yüksek Hızlı Tren'in gölgesinde kalan otobüs firmaları, yolcu kaybını telafi etmek için yeni adımlar atıyor. Son dönemde İstanbul-İzmir arasında başlatılan ekspres otobüs seferlerinin gördüğü yoğun ilgi, benzer bir uygulamanın Kasım ayı itibarıyla İstanbul-Ankara hattında da hayata geçirilmesine ilham verdi. Bu yeni sistemde, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Beypazarı gibi duraklar ekspres otobüslerin rotasından çıkarılacak. Böylece yolculuk süresi önemli ölçüde kısalacak ve yolculara daha hızlı bir ulaşım alternatifi sunulacak.

Ekspres Seferlerin Başarı Hikayesi

Geçtiğimiz yıl bazı firmalar, İstanbul-İzmir hattında ara durakları kaldırarak ekspres sefer uygulamasını başlatmıştı. Bu yöntem, yolculuk süresini kısaltırken yolculardan da olumlu geri dönüşler aldı. Başarıyla sonuçlanan bu pilot uygulama, başka rotalara da taşınma kararıyla sonuçlandı.

İstanbul-Ankara Ekspres Otobüs Seferleri

  • Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Beypazarı durakları ekspres otobüsler için kaldırılacak.
  • Firmalar, İstanbul-Ankara seferlerini "normal" ve "ekspres" olarak ikiye ayıracak.
  • Ekspres seferlerin toplam kontenjan içerisindeki oranı yaklaşık yüzde 50 olacak.
  • Başlangıçta yalnızca birkaç otobüs firması tarafından devreye alınacak.

Otobüs Firmalarının Hedefi

Otobüs firmaları, bu adım sayesinde yüksek hızlı trenle rekabet gücünü artırmayı ve yolcu kaybını azaltmayı hedefliyor. Yolcu talebine göre sistemin yaygınlaştırılması da gündemde.


