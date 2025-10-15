Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman'a yurtdışı çıkış yasağı

Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da
Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman'a yurtdışı çıkış yasağı

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 19:08, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 19:33
Yazdır
Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman'a yurtdışı çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı', 'kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması' ve 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber