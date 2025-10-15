Benzine indirim geliyor
Akaryakıt ürünlerinden benzine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor.
Benzin fiyatlarına indirim yapılması gündeme geldi. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor.
Böylece İstanbul'da benzinin 51.18 liraya, Ankara'da 52.03 liraya, İzmir'de 52.35 liraya düşmesi bekleniyor.