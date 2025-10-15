Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 15:57, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 16:29
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi

Türk edebiyatı araştırmaları ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan ve bir süredir kanser tedavisi gören Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Görevini sürdürdüğü MSGSÜ'nün 138 yıllık tarihindeki ilk kadın rektörü ünvanını taşıyan Elçi, 1964'te dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1984'te mezun olan Elçi, akademik kariyerine, hayatının sonuna kadar hizmet edeceği MSGSÜ'de 1985 yılında araştırma görevlisi olarak başladı.

MSGSÜ'de yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Elçi, 2007'de profesör ünvanını aldı.

Tanpınar çalışmalarına ömrünü adadı

Prof. Dr. Handan İnci Elçi, akademik hayatı boyunca modern Türk Edebiyatı alanında derinlemesine çalışmalar yürüttü. Özellikle, Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı titiz ve kapsamlı araştırmalarla tanınan Elçi, Tanpınar'ın daha önce yayımlanmamış mektuplarını, günlüklerini ve notlarını gün yüzüne çıkararak edebiyat dünyasına kazandırdı.

"Tanpınar'ın Mektupları", "Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Baş Başa" ve "Şiire Ses Veren Roman: Huzur" adlı eserleriyle, Tanpınar külliyatının en önemli uzmanlarından biri olarak kabul edilen yazar, 2015'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin kurulmasına öncülük ederek bu alandaki çalışmaların kurumsallaşmasını sağladı.

MSGSÜ'nün ilk kadın rektörü oldu

Elçi, bölüm başkanlığı ve dekanlık görevlerinin ardından 2019'da MSGSÜ Rektörlüğüne atandı.

Rektörlük göreviyle Türkiye'nin en köklü sanat kurumlarından birinin tarihindeki ilk kadın rektör olarak tarihe geçen Elçi, görevi boyunca üniversitenin sanatsal ve akademik gelişimine yönelik önemli projelere imza attı.

Prof. Dr. Elçi, Tanpınar'ın yanı sıra Safiye Erol gibi yazarların eserlerini de yayına hazırlayarak deneme kitaplarını okurla buluşturdu.

Edebiyata ve akademik hayata yaptığı katkılar dolayısıyla 2021'de Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Handan İnci Elçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elçi'nin cenazesi Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Handan İnci Elçi ayrıca, "Tanpınar'ın Mektupları, Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Baş Başa, Ahmet Hamdi Tanpınar: 'Bir Gül Bu Karanlıklarda', Cevdet Kudret'e Mektuplar, Şiire Ses Veren Roman: Huzur, Safiye Erol Kitabı, Ciğerdelen (Safiye Erol), Edebiyat ve Sair, Işığa Tutunmak." adlı eserlere de imza attı.

YÖK Başkanı Özvar'dan Rektör Prof. Dr. Elçi için başsağlığı mesajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hayatını kaybeden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özvar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

