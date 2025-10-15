İBB Meclisinde onaylandı: İstanbul ile Gazze 'Kardeş Şehir' oluyor

Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da
Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Ana sayfaHaberler Yaşam

İBB Meclisinde onaylandı: İstanbul ile Gazze 'Kardeş Şehir' oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Ekim ayı toplantısında, Filistin'in Gazze şehrine yapılacak insani yardım ile İstanbul ve Gazze arasında "Kardeş Şehir" protokolü kurulmasına ilişkin komisyon raporları oybirliğiyle kabul edildi. Kararın ardından konuşan CHP Meclis Üyesi Batuhan Ersoy, bu kararın "mazlumun yanında, zulmün karşısında duran bir anlayışın göstergesi" olduğunu belirtti ve İstanbul'un vicdanının Gazze'ye uzanan bu yardım eliyle dünyaya örnek olacağını ifade etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 20:17, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 21:49
Yazdır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Ekim ayı meclis toplantısında Gazze'ye yapılacak insani yardımla İstanbul ve Filistin'in Gazze şehri arasında kardeş şehir protokolü kurulmasına ilişkin komisyon raporları oybirliğiyle kabul edildi.

İBB Ekim ayı meclis toplantısı 2'inci oturumu saat 14.30'da Saraçhane'de bulunan toplantı salonunda başladı. Meclis toplantısı, İBB Meclis 2'inci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ tarafından başlatıldı.

Toplantıda MHP Grubu adına İstanbul'da ulaşım hakkında soru önergeleri verildi. Ayrıca Gazze'ye yapılacak insani yardım ile İstanbul ile Filistin'in Gazze şehri arasında kardeş şehir protokolü kurulmasına ilişkin komisyon raporları görüşülüp oylandı. Maddeler oybirliği ile kabul edildi.

"Bu yardımlar mazlumun yanında zulmün karşısında duran bir anlayışın göstergesidir"

Filistin Gazze'ye Yapılacak İnsani Yardım maddesinin kabul edilmesinin ardından konuşma yapan CHP Meclis Üyesi Batuhan Ersoy, "Gazze'de aylardır yaşanan insanlık dramı hepimizin yüreğinde derin yaralar açmakta. Açlık, susuzluk, barınma ve sağlık gibi en temel insani ihtiyaçlara erişemeyen binlerce sivil dünyanın gözü önünde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu yardımlar hiçbir politik çıkar gözetmeden sadece insan olmanın gereği olarak yapılmakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'un gönüllerince istediği Gazze halkının yanında olmayı bir görev kabul ediyoruz. Bu kapsamda meclisteki diğer grupların da desteğine teşekkür ediyor. Bu rapor bağlamındaki yardımların en hızlı ve etkin biçimde ulaşmasına sağlanacağına inanıyoruz. Bugün burada alınacak oy birliği kararı, yalnızca bir meclis kararı değil, insanlığın onuruna sahip çıkmanın barış ve dayanışma çağrısının ifadesi olmuştur. Bu yardımlar mazlumun yanında zulmün karşısında duran bir anlayışın göstergesidir. İstanbul'un vicdanı Gazze'ye uzanan bu yardım eliyle bir kez daha dünyaya örnek olacaktır. Gazze halkının ve dünyadaki tüm coğrafyalarda yaşanan zulümlerin, insanlık suçlarının bir an önce sona ermesin diliyorum" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber