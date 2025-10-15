Dolar günü 41,84 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,8290 41,8300 41,8390 41,8400 Avro 48,4530 48,4540 48,6710 48,6720 Sterlin 55,6010 55,6110 55,8840 55,8940 İsviçre frangı 52,1250 52,1350 52,3810 52,3910 ANKARA ABD Doları 41,7990 41,8790 41,8090 41,8890 Avro 48,4130 48,4930 48,6310 48,7110 Sterlin 55,5410 55,7510 55,8240 56,0340