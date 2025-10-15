Dolar günü 41,84 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,84 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 17:17, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,8290
|41,8300
|41,8390
|41,8400
|Avro
|48,4530
|48,4540
|48,6710
|48,6720
|Sterlin
|55,6010
|55,6110
|55,8840
|55,8940
|İsviçre frangı
|52,1250
|52,1350
|52,3810
|52,3910
|ANKARA
|ABD Doları
|41,7990
|41,8790
|41,8090
|41,8890
|Avro
|48,4130
|48,4930
|48,6310
|48,7110
|Sterlin
|55,5410
|55,7510
|55,8240
|56,0340