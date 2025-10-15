Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Kiğılı: Devlet Tekstili Gözden Çıkardı, 6 Ay Sonra Üretim Duracak

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, hazır giyim sektöründe büyük bir krizin kapıda olduğunu belirterek "6 ay sonra üretim duruyor" uyarısında bulundu. Kiğılı'nın açıklamalarına göre, Türkiye'de maliyet baskısı ve yatırım eksikliği nedeniyle tekstil üreticileri yurt dışına kayıyor

Kiğılı: Devlet Tekstili Gözden Çıkardı, 6 Ay Sonra Üretim Duracak

Hazır giyim sektörünün önde gelen temsilcileri, perakende sektörünün 30 yıllık yolculuğunu değerlendirmek üzere "Perakendede 30 Yıl" etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Avi Alkaş yaptı.

- Abdullah Kiğılı: 6 Ay Sonra Üretim Duracak

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Etkinlikte konuşan Panelde konuşan Abdullah Kiğılı, sektörün ciddi bir üretim krizine doğru gittiğini belirtti.

"Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı. İş öyle bir noktaya gidiyor ki üretici bulmakta sıkıntı çekeceğiz. Bizi bekleyen en büyük felaket bu. 6 ay sonra üretim duruyor. Anadolu'da fabrikalar kapanıyor. Üretim Mısır'a kayıyor. Üretim olmazsa malı nasıl yerine koyacağız?"

Kiğılı, AVM'lerin sektördeki büyümede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Bugün 70 vilayette 200'ün üzerinde Kiğılı mağazamız var. AVM'ler olmasa bu noktaya gelemezdik" ifadelerini kullandı.

"Üretim Mısır'a Kaymaya Başladı"

Kiğılı'nın açıklamalarına göre, Türkiye'de maliyet baskısı ve yatırım eksikliği nedeniyle tekstil üreticileri yurt dışına kayıyor. Bu durumun hem istihdamı hem de ihracatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Hazır giyim sektörünün Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Kiğılı, "Çok sık bir araya gelmemiz lazım. Bizi bekleyen büyük bir tehlike var" diyerek sektöre ortak hareket çağrısı yaptı.

"Enflasyon ve Faizi Düşüremeyiz, Maliyetleri Kontrol Etmeliyiz"

Etkinlikte konuşan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de sektörün zorluklarına dikkat çekti.

"Zor bir dönemden geçiyoruz ama önemli olan etki alanımızda daha iyi ne yapabilirize odaklanmak. Enflasyonu, faizi indirme imkanımız yok ama maliyetleri nasıl daha iyi yönetebiliriz ona odaklanmalıyız."

Küçük, mevcut şartlarda sektörün verimlilik ve maliyet yönetimi ile ayakta kalabileceğini ifade etti.

