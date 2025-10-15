Bakan Güler'in NATO Karargahı'ndaki temasları
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile de görüşme gerçekleştirdi.
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 14:34, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 15:09
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk'ten ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan'dan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı."
Bakan Güler İngiliz mevkidaşıyla görüştü
Yaşar Güler'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.