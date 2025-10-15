Sosyal Medya İkiye Bölündü: 615 TL'ye 80 Gramlık Döner mi olur?

Gıda fiyatlarının her gün biraz daha fazla yükselmesiyle vatandaş isyan ediyor. Son olarak, 80 gramlık et dönerin tam 615 TL'ye satıldığına dair bir paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu dönerin, bir kilogram etin maliyeti seviyesinde fiyatlandırılması, pek çok kişinin aklına "fazla mı, haklı mı?" sorusunu getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı fahiş fiyat paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 80 gram tombik ekmek arası et dönerin satış fiyatını görenler "Yok artık" dedi. Söz konusu dönerin 615 TL'ye satılması tartışmaları da beraberinde getirdi. 80 gram dönerin 1 kilo et fiyatına satılması tepkilere neden oldu.

"Kafalarına göre fiyat belirliyorlar"

Döneri paylaşan kullanıcı, "Bakın tekrar söylüyorum, 80 gram et dönerin fiyatı 615 TL olamaz. 1 kilo etin fiyatı en kalitelisi bile olsa 650-700 TL bandındayken bu fiyat nasıl mümkün olabilir? Bu haksız ve haram bir kazançtır. Hiçbir resmiyeti olmadan 'serbest piyasa' bahanesiyle kafalarına göre fiyat belirliyorlar ve herkesi söğüşlüyorlar." dedi.

Sosyal medya ikiye bölündü

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, fahiş fiyata satılan döner, sosyal medyayı da ikiye böldü. Bir kısım kira, fatura, et gibi maliyetlerin yüksek olduğunu öne sürerek esnafı savunmaya çalışırken, bir kısım ise "Mecbur kalmadıkça almayın" ifadelerini kullandı.

Sadece döner değil tüm gıda sektöründe uygulanan fahiş fiyatlara tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili olarak, "Bunlar fırsatçı, bütün piyasanın dengesini bozdular. Çocuklarınızı, ailenizi, üniversiteye giden öğrencileri düşünün, bunlar ne yiyip ne içiyor?Herkes tepki göstermeli.Bu ahlaksızlar yüzünden kimse aç kalmamalı. Eşit şartlarda herkes istediği her şeyi yiyebilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Paylaşımların ardı arkası kesilmezken özellikle yemek sipariş uygulamalarında fiyatların daha da artığı görüldü. İndirim kuponlarıyla vatandaşı çekmeye çalışan restoranların çoğunun piyasanın oldukça üstünde olan ücretleri dikkat çekti.

Denetimler sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, hem fahiş fiyat hem de ürün güvenliğine ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Her iki bakanlık da yaptığı denetimlerde tespit ettiği olumsuzlukları kamuoyu ile paylaşırken, ürünlerin markasını ve yapılan hileyi de açıklıyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın "market fiyatı" uygulaması da bulunuyor. Bu uygulama ile en ucuz olan marketi görebiliyorsunuz.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin korunması ve piyasada adil, rekabetçi fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla, yoğun bildirim aldığımız Döner sektöründeki fiyatlamalar, Damacana su satış fiyatları, Süt ve süt ürünleri piyasasındaki fiyat hareketleri. Konularını da yakından takip etmekteyiz ve ülke genelinde denetimlerimiz titizlikle sürmekte.

Vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açabilecek her türlü haksız fiyat artışı, stokçuluk ve manipülatif uygulama karşısında gerekli idari işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Denetim sonuçları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."