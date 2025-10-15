Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 başlık
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 başlık
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret geriliminin yeniden tırmanması ve Fed'in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla rekor seviyelere çıktı. Ons altın 4.190 doları aşarak tüm zamanların zirvesini görürken, gram altın 5.633 TL'ye yükseldi.

Haber Giriş : 15 Ekim 2025 07:33, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 07:37
Altın fiyatları çarşamba günü tarihi bir eşiği daha geçti. ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve küresel piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıların yeniden güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.

Gram ve ons altın yine rekor kırdı

Ons altın, yüzde 1,15 artışla 4.190,71 dolara yükselerek rekor tazeledi. Sabah saatlerinde 4.200 dolar seviyesinin eşiğinde işlem gören ons altın, gün içinde 4.187 dolar civarında dengelendi.

ABD ve Asya piyasalarındaki yükseliş dalgası Türkiye'ye de yansıdı. Gram altın, sabah saatlerinde yüzde 1,15'lik artışla 5 bin 633 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Böylece yatırımcılar bir günde ortalama 70 TL kazanç elde etti.

Analistlerden yükseliş yorumu

StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, "ABD hükümetinin kapanması ve Jerome Powell'ın güvercin açıklamaları, altın fiyatlarının yükselişini hızlandıran son nedenler oldu" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, iş gücü piyasasının zayıf seyrettiğini ancak ekonominin "beklenenden biraz daha sağlam bir rotada" olduğunu belirterek faiz kararlarının "toplantıdan toplantıya" alınacağını söyledi.

Yatırımcılar, Ekim ve Aralık aylarında 25 baz puanlık iki faiz indirimi olasılığını neredeyse kesin görüyor. Faizlerin düşmesi, genellikle altın gibi faizsiz varlıkların cazibesini artırıyor.

Yılbaşından bu yana yüzde 60'ı gördü

Altın fiyatları 2025 boyunca olağanüstü bir performans sergiledi. Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 59,5 değer kazandı. Bu yükselişte jeopolitik belirsizlikler, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve fon girişleri etkili oldu.

Gümüş fiyatı yüzde 1,4 artışla 52,15 dolara yükselirken, geçtiğimiz gün 53,60 dolarla rekor kırmıştı. Platin yüzde 1 artışla 1.652 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 artışla 1.537,50 dolara çıktı.

14 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları

  • Gram altın fiyatları:
  • Alış 5.629,89 TL - Satış 5.630,64 TL
  • Ons altın fiyatları:
  • Alış 4.184,67 USD - Satış 4.185,24 USD
  • Çeyrek altın fiyatları:
  • Alış 9.406,00 TL - Satış 9.518,00 TL
  • Yarım altın fiyatları:
  • Alış 18.813,00 TL - Satış 19.029,00 TL
  • Tam altın fiyatları:
  • Alış 36.610,56 TL - Satış 37.328,56 TL
  • Cumhuriyet Altını fiyatları:
  • Alış 37.510,00 TL - Satış 37.878,00 TL
  • Ata altın fiyatları:
  • Alış 37.754,64 TL - Satış 38.702,62 TL

