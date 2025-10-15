Özlem Zengin: 'Gönüllü Askerlik Vatandaşlıktan Çıkarma Sebebidir'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Basın Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programında gazetecilerle bir araya gelerek gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Zengin; çözüm süreci, af tartışmaları, yeni anayasa çalışmaları ve muhalefetin tutumu gibi konularda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMA İÇİN GEREKÇEDİR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özlem Zengin, son günlerde tartışılan İsrail ordusuna gönüllü katılan Türk vatandaşları hakkında net konuştu. Türkiye Cumhuriyeti nüfus kanununda vatandaşlıktan çıkarılmaya dair açık hükümler bulunduğunu hatırlatan Zengin, "Bir başka ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nden izin almaksızın gönüllü olarak askerlik yapılması, vatandaşlıktan çıkarılma için gerekçedir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan aldığı resmi verileri paylaşan Zengin, Türkiye'de 29 bin 178 Musevi vatandaşın bulunduğunu ve 1.568 kişinin çifte vatandaşlık statüsünde olduğunu söyledi. Şu anda gönüllü olarak İsrail ordusunda görev aldığı tespit edilen yalnızca bir kişiye dava açıldığını, iki kişi hakkında ise dava açılmasının gündemde olduğunu belirten Zengin, "Bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması mevcut mevzuatla mümkündür ancak işlem yapılabilmesi için delil ve tespit gereklidir" diye konuştu. Zengin, çifte vatandaş olan tüm Musevilere yönelik bir düşmanlık dili oluşturmanın tehlikeli olacağını da vurguladı.

"GENEL AF YOK, ŞARTA BAĞLI DÜZENLEME OLABİLİR"

Kamuoyundaki "genel af" iddialarına da değinen Zengin, "Ben genel af olacağını düşünmüyorum" diyerek net bir tavır ortaya koydu. Silaha bulaşmamış örgüt üyeleriyle ilgili Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 221. maddesine atıfta bulunan Zengin, ceza indirimi ya da cezasızlık ihtimalinin gündeme gelebileceğini, ancak ağır suçlar işlemiş kişiler için bunun mümkün olmadığını ifade etti. Zengin, "Bu bir af değil, şarta bağlı bir düzenleme olabilir" açıklamasında bulundu. Abdullah Öcalan'la ilgili af söylentilerini de yalanlayan Zengin, "Ziyarete gelen heyetler tarafından İmralı'dan herhangi bir talep, dışarı çıkma dahil olmak üzere, iletilmedi" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE YENİ ANAYASA

Terörsüz Türkiye sürecine dair siyasi diyaloğun ve komisyon çalışmalarının çok yönlü ilerlediğini belirten Zengin, geçmişte İmralı'dan gelen "silah bırakın" çağrısını hatırlattı. Zengin, Meclis komisyonundan çıkacak tavsiye raporunun yasal düzenlemelere yön verebileceğini söyledi.

Yeni anayasa çalışmalarının partiler üstü bir şekilde yürütülmeye çalışıldığını ifade eden Zengin, hedeflerinin "yeni, sivil, demokratik bir anayasa" olduğunu vurguladı. Zengin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı için değil, Türkiye'nin geleceği için yapıyoruz" dedi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ VE DİĞER BAŞLIKLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel ziyaretini eleştiren Zengin, muhalefetin yurt dışında Türkiye'yi şikayet etmesini doğru bulmadığını belirtti. Muhalefet partilerinin artık parlamenter sistemden bahsetmediğini de sözlerine ekleyen Zengin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki genel seçimle halk tarafından onaylandığını hatırlattı.

Askeri Hastaneler: Zengin, geçmişte FETÖ'nün askeri sağlık sistemindeki yapılanmasına dikkat çekerek, "İhtiyaç varsa, özellikle çatışma bölgelerinde yeniden yapılanma olabilir" dedi.

İstanbul Sözleşmesi: Tartışmaların algılar üzerinden yürütüldüğünü belirten Zengin, sözleşmede iddia edildiği gibi eşcinsel evliliğe dair bir ifade bulunmadığını söyledi.

Ekonomi: Vatandaşın en büyük sorununun hayat pahalılığı olduğunu kabul eden Zengin, borç yapılandırmaları ve reel sektöre destek gibi düzenlemelerin yeni yasama yılında gündeme gelebileceğini belirtti.

GAZZE MESAJI: "DÜNYADA ACILAR BİLE SEÇİLEREK ANLATILIYOR"

Konuşmasında Gazze'deki insani krize de geniş yer ayıran Zengin, Yahudi soykırımı üzerine 100'den fazla film yapılırken, Filistin meselesine dair sadece 13 belgesel çekilmesinin dünya kamuoyundaki çifte standardı gösterdiğini ifade etti. Zengin, "Eğer acının bir dili varsa, o dilin evrensel olması gerekir. Ancak görüyoruz ki dünyada acılar bile seçilerek, ayrıştırılarak anlatılıyor. Bu da insani değerlerin evrenselliğine gölge düşürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

