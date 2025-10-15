Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu.

"MAZLUMU, ZALİME EZDİRMEYECEKSİNİZ"

Kaymakam adaylarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazlumu, zalime ezdirmeyeceksiniz. Kaymakamlık dört duvar arasına sığmaz. Kapınıza kim gelirse gelsin onun sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Hangi sebeple olursa olsun kapınızı çalan kimseye tepeden bakma hatasına, böyle bir çiğliğe düşmeyeceksiniz." dedi.

"HERKES DEVLETİMİZİN EŞİT VE ONURLU BİRER VATANDAŞIDIR"

"Gerektiğinde uykunuzdan feragat edecek ihtiyaç duyduğu her an vatandaşın yanında yer alacaksınız." diyen Erdoğan, "İnancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhebi ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında herkes devletin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır." ifadesini kullandı.

"MAKAMLAR, KOLTUKLAR GELİP GEÇİCİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makamlar, koltuklar ünvanlar bunların hepsi gelip geçicidir ama aynı zamanda bunlar birer imtihan vesilesidir. Aslolan bu sınavı geçmektir. Kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız." diye konuştu.

KAYMAKAM ADAYLARINI UYARDI: TOLERANSIMIZ YOK

Dünyanın özellikle son 20 yılda geçmişte hiç olmadığı kadar hızlı bir dönüşüm geçirdiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti:

"Dijital yeniliklerin topluma menfi etkilerini asgari seviyeye indirmek,milli,manevi değerlerimizi tehditlerden uzak tutmak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Özellikle dezenformasyonla mücadelede dijital teknolojinin önem göz ardı edilmeyecek boyuta ulaştı. Sosyal medya platformları idareci ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmesi için elbette önemli. Sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak, talep ve beklentilere en uygun çözümleri bulmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere de toleransımız yoktur."



