HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Anayasa ve HSK Kanunu gereğince TBMM tarafından seçilecek bir Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için başvuru süreci tamamlandı. Avukatlar ve hukuk fakültesi öğretim üyeleri arasından 31 hukukçu HSK üyeliği için başvuru yaptı. Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Karma Komisyon, HSK'de boşalan bir üyelik için aday belirleme sürecini başlatmak üzere yarın toplanacak.
Karma Komisyonun, Alt Komisyon kurulmasına karar vermesi öngörülüyor. Alt Komisyon, başvuru yapanların evraklarını inceleyecek, raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon, 23 Ekim Perşembe günü toplanarak Alt Komisyon raporunu görüşecek.
Seçim süreci
Karma Komisyon bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanacak.
TBMM Genel Kurulu da Karma Komisyon tarafından bildirilecek 3 aday arasından aynı usulle kasım ayında HSK'ye bir üye seçecek.