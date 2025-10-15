Bakan Yerlikaya'dan yeni kaymakamlara 'mütekebbir idareci olmayın' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yerlikaya'dan yeni kaymakamlara 'mütekebbir idareci olmayın' uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli ayağını "Türkiye'nin huzuru" olarak gördüklerini belirtti. Bakan Yerlikaya, 675 bin personelle kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda suçun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini vurguladı. Yeni kaymakamlara seslenen Yerlikaya, "Makamından önce zamana ve mekana ehemmiyet gösterin," diyerek "Adaletle, merhametle, vicdanla yönetin" çağrısı yaptı. Ayrıca terör, organize suçlar ve trafik kazalarında "sıfır can kaybı" hedefine yönelik mücadelelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 15:42, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 15:51
Yazdır
Bakan Yerlikaya'dan yeni kaymakamlara 'mütekebbir idareci olmayın' uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Yerlikaya, yoğun bir eğitim programını başarıyla tamamlayan 16'sı kadın, 110 kaymakamı yürekten tebrik etti.

Yerlikaya, devlet geleneklerinin Orhun'dan başladığını, Ahlat'ta nefes aldığını, Konya'da hikmete dönüştüğünü, Edirne'de heybetine kavuştuğunu, İstanbul'da cihanşümul, Ankara'da Cumhuriyet olduğunu dile getirdi.

Kaymakamlara seslenen Yerlikaya, devletin kodlarının 2 bin 200 yıllık aklıselim, adalet ve merhamet çizgisinden oluştuğunu vurgulayarak, "Ecdadımızın son durağı olan ebedi yurdumuzda, milletimiz kardeşliğin, birliğin ve dirliğin adıdır. İşte sizler bugün, böylesine izzetli bir millete hizmet etme şerefine nail oldunuz. Kaymakam, ilçesinde kolluk kuvvetleri başta olmak üzere devletin tüm kurumlarını koordine etmek, kamu düzenini tesis etmek ve milletin huzurunu korumakla sorumlu en yetkili makamdır. İlçelerinizin sorunlarını çözmede kararlı olun. Yöneticilikte vizyoner ve merhametli, istişarede cömert, iletişimde sabırlı olun." diye konuştu.

Ali Yerlikaya, kaymakamlardan, devletin vakarını korurken, insan onurunu yüceltmesini isteyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aziz milletimizin gönlünde yer edinin. Hakikat karşısında gözlerinize perde inmesin. Vicdanınızla görün, vicdanınızla yönetin. Sizler bir annenin, bir öğrencinin, bir şehit yakınının, bir gazimizin, bir engelli vatandaşımızın gözü, kulağı, dili olacaksınız. Gücünüzü adaletle, meşruiyetinizi ahlakla ikame edeceksiniz. Bunun için halkın içinde olun. 'Şerefül mekan bil mekin' kelamını ilke edinin. Makamdan önce zamana ve mekana ehemmiyet gösterin."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Makamının gücünü kullanan mütekebbir idareci olmayın. Koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine, koltuğundan güç devşiren yönetici olmayın" sözünü hatırlatan Yerlikaya, "İşte o zaman insanlar, 'İyi ki bu kaymakam var ve iyi ki bizimle' der. Görevinizi tamamladığınızda ardınızdan duasını eksik etmez bizim milletimiz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, en büyük başarının milletin duasını almak, en kıymetli makamın gönüllerde taht kurmak olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, her alanda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Artık milletimiz nezdinde, 'yetişemeyen, çözemeyen' devlet algısı yok. Tam aksine, afet anında ilk andan itibaren sahada olan, göç yönetimini insani ve hukuki ilkelere göre yürüten, uyuşturucuyla, organize suçla, siber suçlarla, terörle kararlılıkla mücadele eden, hizmeti vatandaşın ayağına götüren bir yönetim anlayışı var. Türkiye, zat-ı devletlerinizin liderliğinde, sınırları aşan bir vizyon ve devlet aklıyla, bölgesinde ve dünyada huzur ve güven üreten, itimat telkin eden, sözü dinlenen bir ülke konumuna gelmiştir. Dünya, 6 yaşındaki Hind Receb yavrumuz gibi binlerce çocuğun acımasızca öldürüldüğü Gazze'deki o soykırım karanlığına gözlerini kapatmışken zat-ı devletleriniz bir ışık yaktı. O ışık, sadece Gazze'yi değil, yüreğinde vicdan taşıyan tüm insanlığı aydınlattı."

Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli ayağını, Türkiye'nin huzuru olarak görüyoruz. İşte bu yüzden 675 bin personelimizle, gece gündüz demeden, kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda suçun ve suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle kardeşliklerini büyüttüklerini dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla amansız bir mücadele yürütüyoruz. Trafikte 'sıfır can kaybı' hedefimize ulaşmak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Yalnızca suçla mücadele etmiyoruz, suçu doğuran alanları da daraltıyoruz. Güçlü liderliğinizde yürüdüğümüz, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber