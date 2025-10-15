Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da
Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda daha sonra Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 19:56, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 19:56
Yazdır
Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Genel Kurul'da

Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin "Gıda güvenliği", İYİ Parti'nin "Çocukların suça itilmesi", DEM Parti'nin "kadına şiddet", CHP'nin "Nadir toprak elementleri"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, gıda enflasyonunun artık bir istatistik değil, sofralarda eksilen bir lokma, markette uzanamayan bir el, çocuğun tabağında yarım kalan bir öğün olduğunu söyledi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon verilerini anımsatan Kaya, "Mutfakta yanan ateş halen sönmemiştir." dedi.

Mutfakta tencerenin kaynamasının Türkiye'de refahın sembolü olduğunu belirten Kaya, bugün söz konusu tencerelerin boş kaynadığını ifade etti.

Artan fiyatlar nedeniyle insanların ucuz, işlenmiş, besin değeri düşük gıdalara yöneldiğini anlatan Kaya, "Sofralardaki sebze, meyve, süt, yumurta azalıyor, çocuklarımızın gelişimi olumsuz etkileniyor." diye konuştu. Kaya, gıda enflasyonunun sadece cebi değil sağlığı da vurduğunu belirtti.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, 2023 yılında 179 bin olan suça sürüklenen çocukların sayısının 2024 yılında 203 bine yükseldiğini söyledi. Suça yönelik bir sektörün oluştuğunu kaydeden Taşcı, "Bir sektör var karşımızda. Casper'lar, Dalton'lar, Red Kit'ler... Her biri 1990'lı yılların çizgi filmlerinden fırlamış gibi ama bunlar uluslararası suçlu üretim çiftliği. Uyuşturucu, kara para, yasa dışı bahis, online siparişle tetikçilik... Sokaklarımızda böyle yeni nesil bir mafya kol geziyor, 'Z mafyası' diyorlar." sözlerini sarf etti.

"Suçlu üretim çiftliklerinin" en büyüğünün terör örgütleri olduğunu belirten Taşcı, terör örgütlerine katılanların sayısındaki artışa dikkati çekti.

Bunun bir milli güvenlik sorunu olduğunu, gelecek sorununa denk düştüğünü ifade eden Taşcı, bu nedenle önergelerine destek istedi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, her şüpheli kadın ölümünün aydınlatılmamış bir cinayet olduğunu söyledi.

Bartin, Rojin Kabaiş'in Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduğunu, 15 Ekim 2024'te de Van Gölü kıyısında cansız bedeninin bulunduğunu anımsattı.

Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik eleştiride bulunan Bartin, Meclis'te bu konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Bartin, "Adli Tıp Kurumunun bilimsel ve idari bağımsızlığı hukuken güvence altına alınsın. DNA ve diğer adli bulgular, uluslararası standartlarda yeniden incelensin. Eksik kamera kayıtları, silindiği iddia edilen görüntüler ve alınmamış ifadeler tespit edilsin. İhmali ve karartmayı gerçekleştirenler yargılansın." diye konuştu.

- "Kadına şiddeti önleme komisyonu var orada detaylı bir şekilde incelensin"

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Rojin Kabaiş'e Allah'tan rahmet diledi. Olayın yargıya intikal ettiğine işaret eden Yıldırım, olayla alakalı olabilecek her türlü şüpheyi gidermenin herkesin boynunun borcu olduğunu vurguladı.

Meclis'te daha önce Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun kurulduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kadına şiddetle ilgili zaten kurduğumuz bir komisyonumuz var. Bu oranın konusu, ayrıca bir daha komisyon kurmanın anlamı yok. Kadına şiddeti önleme komisyonu var, orada detaylı bir şekilde incelensin. Bu kızımız, hepimizin kızı. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bunun, kadına şiddeti önleme komisyonunda daha detaylı bir şekilde araştırılması, tekrar oraya sunulması gerektiğini ifade ediyorum."

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, nadir toprak elementleri konusunda iktidarı eleştirerek, iktidarın nadir toprak elementlerini Türkiye'de üretmek, zenginleştirme gibi bir derdinin olmadığını öne sürdü.

Nadir toprak elementlerinin Türkiye'nin geleceği için stratejik bir hazine olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, bu kaynakların yabancı ülkelere, şirketlere devredilmesinin kabul edilmeyeceğini dile getirdi.

CHP olarak, nadir toprak elementleri konusundaki planlarının net olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, bu planın, ulusal çıkarların öncelenmesi, milli kaynakların korunması, milli teknoloji ve endüstriyel tesislerin Türkiye'de kurulması, rafinasyon ve ileri teknoloji süreçlerinin Türkiye'de yapılması, üretim planlaması, Meclis denetimi ile çevre ve sağlık etki değerlendirmesi olduğunu kaydetti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber