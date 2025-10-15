Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Komisyonda kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edilen Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli'de faaliyet gösteren seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak. Bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın silinmiş sayılacak.

Genel asayişin sağlanması amacıyla Kimlik Bildirme Kanunu'nda düzenlemelere gidiliyor. Buna göre de marina, liman ve kıyı tesislerinin işletenlerine ve gemi/deniz turizmi aracı kiralayanlara "kimlik bildirme" yükümlülüğü getirilecek.

Aynı kanundaki diğer bir değişiklikle işletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak.

Genel kolluk faaliyeti kapsamında kullanılan bilgisayar terminallerinde anlık olarak takibin sağlanabilmesi amacıyla bilgisayar terminallerine bağlanmayan veya mevcut bilgi ve kayıtlarını anlık olarak göndermeyen ya da gerçeğe aykırı kayıt tutan konaklama tesislerine, söz konusu ihlali aynı takvim yılı içinde tekrar etmeleri halinde en son kesilen para cezasının iki katı ceza uygulanacak. Bunun aynı yıl içinde dördüncü kez ihlali halinde resmi konaklama yerleri, özel hastane, huzurevleri ve sosyal tesislerin ruhsatları iptal edilecek.

Teklifle, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, müzelere, ören yerlerine, kültür merkezlerine, konser alanlarına, tiyatro, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenenler hariç opera, seminer, sempozyum, sergi, festival, kongre ve benzeri kültür etkinliklere, kültür varlıklarının imar, ihya ve kültür envanterine kazandırılmasına yönelik isim hakkı, destek ve sponsorluk gelirleri döner sermaye gelirlerine eklenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün memur veya işçi kadrolarında bulunup düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün koro ve toplulukları ile İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesindeki Müzik Toplulukları emrinde ses ve saz sanatçısı olarak görevini icra eden ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak başvuranlardan, Bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sanatsal yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar 28 Şubat 2026'ya kadar Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili kapsamındaki durumlarına uygun sözleşmeli sanatçı pozisyonlarına atanacak. Bu şekilde atananların sayısı 72'yi geçemeyecek.

Sözleşmeli sanatçı pozisyonlarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde geçirdikleri hizmet süreleri, yeni pozisyonlarının mali haklarının belirlenmesinde ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla emekli keseneğine esas aylık ya da sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde değerlendirilecek. Bunlar, atandıkları pozisyonun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve önceki kadrolarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

Sözleşmeli sanatçı pozisyonuna geçirilenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmeyecek. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

Konaklama işletmelerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına yönelik düzenlemeler

Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki değişiklikle, belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine mahallin en büyük mülki amirince her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Konaklama işletmelerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayanlar, işletmelerin belge numaralarını Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanı üzerinden doğrulayarak faaliyetlerinde bu belge numaralarına yer vermek zorunda olacak.

Faaliyetlerinde işletmelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanındaki geçerli belge numaralarına yer vermeyenler ile belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayanlardan Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayanlara her bir ilan için 25 bin idari para cezası verilecek.

Bakanlık tarafından ihlalin gerçekleştiği konaklama işletmesine ilişkin yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına, erişimin engellenmesine karar verilecek ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek.

Ayrıca bu karara uymayanlar hakkında her bir tespit için 100 bin idari para cezası uygulanacak. İçeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek. Sulh ceza hakimliğince verilen karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre de Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikalar ile diğer yapıların restorasyonu, çevre düzenlemeleri ve ihyası sırasında bu mekanların, bulundukları parsellerde yapılması gereken araştırma, sondaj ve arkeolojik kazılar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca yapılacak, yaptırılacak. Gerektiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik yardımı ve işbirliği sağlanacak.

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a eklenecek maddeyle, kamu taşınmazları üzerindeki süre uzatım işlemlerine yönelik düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, kanunun geçici 23'üncü madde kapsamında olup madde hükümlerinden yararlanamayan yatırımcı ve işletmeciler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde söz konusu hükümlerden yararlandırılacak. Bu başvurularda bedel, geçici 23'üncü maddede öngörülen usulde hesaplanan bedelin 3 katı olarak belirlenecek.

Geçici 23'üncü madde ve bu düzenleme kapsamında yapılan başvuruların işlemleri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde sonuçlandırılacak. Bu süre sonuna kadar her ne sebeple olursa olsun süre uzatımı işlemleri sonuçlandırılamayan kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izinleri ile kira sözleşmeleri hakkında bu tarihten sonra süre uzatım işlemi yapılmayacak.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilen Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak.

Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi ile Vakıflar Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların azami kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait olan şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyduğu taşınmazlar, Genel Müdürlük tarafından rayiç bedelinden düşük olmamak koşuluyla bu şirketlere doğrudan kiraya verilebilecek.

Yatırım karşılığı uzun süreli kira sözleşmeleri hariç yıllık kira bedeli Vakıflar Meclisi tarafından her yıl belirlenecek bedelin altında kalan taşınmazların sözleşmeleri, noter tasdiki olmaksızın imza altına alınabilecek.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait işgalli taşınmazlar için tespit ve takdir edilecek kullanım bedeline, Devlet İhale Kanunu'nda yer alan ecrimisile ilişkin indirimler uygulanmayacak.

Zirai faaliyet kapsamında kiralanan vakıf taşınmazı, kiracılarının verilen sürede borcun tamamını ödememesi durumunda ise kiracının sözleşmesi feshedilmiş sayılacak ancak tahliye süreci ürünün kaldırılmasından sonra gerçekleştirilecek. Sözleşmenin feshi ile tahliye süreci arasında geçen süre için ecrimisil tahakkuk ettirilecek.

Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idareler, köy veya diğer kamu tüzel kişileri ile bunlara ait müessese, iktisadi işletme ve bağlı ortaklıklarının mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları, mazbut vakfına devrolacak. Söz konusu tüzel kişiliklerin mülkiyetinde olup doğrudan vakfedilen veya mevcut olup olmadığına bakılmaksızın vakıf kaynaklarından inşa edilmiş, onarılmış veya ilaveler yapılmak suretiyle katkı sağlanmış vakıf kültür varlıkları, vakıf yoluyla meydana gelmiş sayılacak.

İntifa hakkına konu mazbut vakıflar ile Genel Müdürlük tarafından geçici olarak yönetilen vakıfların yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 40'ı yönetim ve temsil masrafı olarak Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilecek.

Vakıflar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, Vakıflar Genel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara ait taşınmazlarda kiracılık ilişkisi nizalı şekilde devam edenler veya 30 Haziran 2025 tarihinden önce işgalci olanlar ile taşınmazları ticari faaliyetlerde kullanan mevcut kiracılarla, Genel Müdürlüğe herhangi bir borcunun bulunmaması, Genel Müdürlüğe karşı açtıkları davalardan tüm yargılama giderlerini üstlenerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat etmeleri, belirlenecek yeni kira bedeli ve kira şartlarını kabul etmeleri ve bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde 5 yıla kadar kira sözleşmesi yapılabilecek.

Genel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara ait taşınmazlarda işgalci olanlardan bu madde kapsamında başvurmayanlar ile Genel Müdürlük tarafından belirlenen sözleşmeyi imzalamayanlar, Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca tahliye edilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkili olacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na yönelik düzenlemeler

Teklifle, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun'a ekli harita ve koordinat listesi ile bazı tanımlarda değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, "Tarihi Alan" ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen, Kanun ile Başkanlığın görevli ve yetkili olduğu Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nı ifade edecek. Kanun'un tanımlar bölümüne, Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu eklenecek.

Harita ve koordinat listesi değişikliğiyle mevcut harita ve koordinat listesinin karayla tam olarak örtüşmemesi dolayısıyla oluşan sorunlar giderilecek, deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Tarihi Alan sınırları içerisine alınacak.

Teklifle, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde uyulacak esaslar ile bazı tanımlara ilişkin düzenlenme yapılıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler Koruma Komisyonu kararlarına uymak zorunda olacak. Tarihi Alan'da işlenen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini Alan Başkanlığına da gönderecek. Alan Başkanlığı, başvurusu üzerine, açılan davaya katılan olarak kabul edilecek.

Alan'ın arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak ilgili kurumların görüşü, Alan Başkanlığının teklifi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile Tarihi Alan sınırları genişletilebilecek.

Tarihi Alan'daki ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesi Orman Kanunu hükümleri uyarınca fonksiyonel orman amenajman planlarına göre Orman Genel Müdürlüğünce yürütülecek ve elde edilen tüm gelirler Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye bütçesine aktarılacak.

Tarihi Alan sınırları içinde yer almamakla birlikte, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi nedenlerle yönetim ve gelişiminin sağlanması bakımından Tarihi Alan ile irtibatlı olduğu Alan Başkanlığınca tespit edilen yerler ilgili kurumların görüşü, Alan Başkanlığının teklifi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile Tarihi Alan bağlantı noktası olarak belirlenebilecek. Belirlenen bağlantı noktaları Tarihi Alan kabul edilecek. Bağlantı noktalarına yönelik tüm iş ve işlemler Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yürütülecek.

Tarihi Alana ilişkin müze kurulabilecek

Çanakkale Savaşları ile ilgili her türlü silah, teçhizat, kıyafet, aksesuar, belge ve benzeri malzemeler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlığı sayılacak. Bunların ilgili mevzuata göre tasnif ve tescili, korunması, kullanımı, denetimi, sergilenmesi ile diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Alan Başkanlığı tarafından Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alana ilişkin müze kurulabilecek. Kurulan müzeler devlet müzesi statüsünde olacak. Bu şekilde kurulan müzelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma düzenleri, Bakanlık ile Milli Savunma Bakanlığının görüşleri alınarak Alan Başkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Alan Başkanlığınca Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisli veya kullanım izni bulunan taşınmazlara ilişkin yapılacak işlemlerde Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınacak.

Kanun teklifiyle Uludağ Alanı Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor. Buna göre, Uludağ Alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında doğal sitler ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne verilen görevler Alan Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu'ndaki düzenlemeler

Teklifle, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu'nda Anayasa Mahkemesinin iptal kararı uyarınca düzenleme yapılıyor. Buna göre, Vakfın organlarında, Vakıf senediyle oluşturulacak birimlerde ve Vakıf tarafından düzenlenecek toplantı, konferans gibi etkinliklerde kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere ödenecek harcırahlar, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre belirlenecek ve Vakıf bütçesinden ödenecek.

Vakıfta, kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenler hariç olmak en fazla 200 kişi istihdam edilecek. Cumhurbaşkanı bu sayıyı iki katına kadar artırmaya yetkili olacak. Vakıfta istihdam edilecek personele ödenecek ücret ve varsa diğer mali hakları, görev yapılan unvan, eğitim, tecrübe, dil bilgisi, alanında uzmanlığı esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek. Vakfın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşamayacak. Cumhurbaşkanı bu oranı yarısına kadar attırmaya ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkili olacak.