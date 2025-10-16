Erdoğan bürokratları uyardı: Sosyal medyayı şahsi ikbaliniz için kullanmayın
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
6 ilde suç örgütü ve silah ticareti operasyonu: 16 tutuklama
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Kiralama sürecinde hak sahipliği, başvuruların ardından kura çekimiyle belirlenecek. Projeden dar gelirli vatandaşların faydalanması sağlanacak. İnşaat çalışmalarına 2026'da başlanacak

Haber Giriş : 16 Ekim 2025 07:39, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 07:53
Yüzyılın konut projesi olarak da adlandırılan 500 bin sosyal konut projesi için geri sayıma geçildi. Proje ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek. Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere özel kontenjan ayrılacak. TOKİ eliyle satışa sunulacak konutların yanı sıra İstanbul'da ilk kez "kiralık sosyal konut projesi" de hayata geçirilecek.

GELİRE BAKILACAK

Konut satışında olduğu gibi kiralama sürecinde de hak sahipliği, yine başvuruların ardından kura çekimiyle belirlenecek. Geçmiş dönemde olduğu gibi başvuru için belirli bir bedelin ödenmesi gerekecek. Süreç, e-Devlet üzerinden de yürütülebilecek. Bu çerçevede öncelikle kişinin gelir durumuna bakılacak. Projeden dar gelirli vatandaşların faydalanması sağlanacak.

PİYASANIN ALTINDA OLACAK

Konutların yapımı tamamlanır tamamlanmaz kiralama süreci de başlayacak. Kiralık konutlar konusunda, TOKİ koordinesinde özel bir mekanizma kurulacak. Hak sahibi vatandaşlar ile devlet arasında kira sözleşmesi imzalanacak. Kiraların zamanında ödenip ödenmediği ve evlerin güncel durumu, yine devlet eliyle düzenli olarak denetimden geçecek.

Sözleşmede yer alan kiralama sürecinin tamamlanması ile birlikte konutlar, gerekli iyileştirmelerin yapılmasının ardından bir başka hak sahibine yeniden kiralanabilecek. Sonraki hak sahipleri de yine kurayla belirlenecek. Projenin genellikle 2+1 ve 3+1 daireleri kapsaması, inşa çalışmalarının ise yeni yıl ile birlikte başlaması öngörülüyor. Devrim niteliğindeki projeye ilişkin tüm detayların önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

STABİLİZASYONU SAĞLAYACAK

Devletin ilk kez İstanbul'da hayata geçireceği kiralık sosyal konut modelinin büyük kazanımlar sağlayacağını belirten Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, "1 yıl gibi kısa bir sürede kiralık konutların teslimlerinin başlamasını öngörüyoruz. Aldığımız bilgiler de bu doğrultuda. Piyasayı çok rahatlatacaktır.

Özellikle bu modelin yalnızca İstanbul'da değil, 81 ilimizde yaygınlaşması, sektörü bambaşka bir noktaya taşır. Bu kapsamda, 500 bin konutluk proje tamamlandıktan sonra ikinci ve üçüncü aşamasını kapsayan yeni projeleri de mutlaka görürüz diye düşünüyorum. Kira modeliyle birlikte orta vadede kira tutarlarının stabil hale gelmesini, uzun vadede ise düşüşleri görürüz" dedi.


