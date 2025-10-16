Motosikletin çaya düşmesi sonucu 16 yaşındaki sürücü öldü

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Y. M.K. (17) ise sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

