Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
Trump, CIA'ye, Venezuela'da operasyon düzenleme yetkisi verdiğini doğruladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 06:31, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 06:33
Trump, CIA'ye, Venezuela'da operasyon düzenleme yetkisi verdiğini doğruladı


ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatına (CIA), "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğruladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, CIA'in Venezuela'da gizli operasyonlar düzenlediği iddiaları hakkında konuştu.

Trump, CIA'ye bu konuda yetki verdiği iddiasını doğrulayarak, bunun temelde "ABD'ye Venezuela üzerinden gelen uyuşturucuyla mücadele" gerekçesine dayandığını savundu.

ABD Başkanı, "Aslında buna iki nedenden dolayı onay verdim. Birincisi, hapishanelerini boşaltıp bu suçluları ABD'ye getirdiler. Açık sınır politikamız olduğu için sınırdan girdiler." dedi.

Trump, diğer gerekçenin de bu ülke üzerinden ABD'ye getirilen uyuşturucu ile mücadele olduğunu savunarak, "Venezuela'dan ciddi miktarda uyuşturucu geliyor ve bunların çoğu deniz yoluyla geliyor, ancak biz bunları karadan da durduracağız." değerlendirmesini yaptı.

- Maduro hedefte mi sorusuna yanıt vermedi

Öte yandan ABD Başkanı Trump, CIA'in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef almaya yetkilendirip yetkilendirilmediği yönündeki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Trump, "Böyle bir soruya cevap vermek istemiyorum. Bana sorulması saçma bir soru. Aslında saçma bir soru değil ama cevaplamam saçma olmaz mıydı? Ama sanırım Venezuela baskı altında." dedi.

Venezuela'nın, ABD'yi düzensiz göçmen "mahkumlarla, akıl hastalarıyla, suçlu insanlarla doldurduğunu" savunan Trump, artık buna izin vermeyeceklerini, Karayipler'deki denizi izlemeye devam edeceklerini söyledi.

ABD'nin, Porto Riko'daki üslerinde 10 bin askeri bulunuyor. Karayipler'de de toplam 8 savaş gemisi ve bir denizaltı görev yapıyor.

- Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

- Nobel Barış Ödülü Venezuela Muhalefet liderine verilmişti

Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü "Venezuela halkının diktatörlükten demokrasiye barışçıl geçiş için verdiği mücadele" gerekçesiyle Machado'ya vermişti. Caracas yönetimi ise, kararın ardından Oslo'daki büyükelçiliğini kapatarak tepki gösterdi. Machado, Venezuela'da Maduro yönetimini devirmek için ABD'den yardım steyen yönüyle biliniyor. Venezuela, muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya Nobel Barış Ödülü verilmesinin ardından Norveç'teki büyükelçiliğini kapattı.

